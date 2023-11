La linea dura del governo sulla sicurezza: "Carcere anche per le madri"

Confermata la linea dura sulla sicurezza. Il "governo della famiglia" permetterà anche alle madri di bambini di età inferiore a tre anni di finire in carcere. Lo ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi, al termine della conferenza stampa che è seguita al Consiglio dei ministri di giovedì 16 novembre 2023. "Abbiamo reso il consueto rinvio della pena facoltativo, voglio dire che, da ora in poi, verrà valutato discrezionalmente dal giudice anche per madre di minori inferiori ai 3 anni. La maternità non è una scusa per commettere dei reati" ha commentato il ministro.

La misura è indirizzata soprattutto alle madri recidive anche con bambini di età inferiore ai 3 anni, anche se sono escluse dalla norma tutte le donne incinta e quelle con figli inferiori a 1 anno. E sembra tarata per frenare il fenomeno del borseggio nelle metropolitane e nei mezzi pubblici. Resta, come sempre, da stabilire se la norma sia però conforme alla nostra Costituzione.

Le norme contro il borseggio nelle metropolitane

E per evitare furti su mezzi pubblici e metropolitane arrivano anche altre novità. Il Questore potrà disporre il divieto di accesso nelle metropolitane, nelle stazioni ferroviarie e nei porti per chi è già stato denunciato o condannato per furto, rapina o altri reati contro il patrimonio o la persona commessi in quei luoghi. Inoltre, nei processi penali per tali reati compiuti nelle metropolitane e nelle altre aree del trasporto pubblico, il giudice, ove la legge consenta la sospensione condizionale della pena, dovrà comunque prevedere il divieto di accesso a tali luoghi. Si introduce, inoltre, una norma per sanzionare chi impiega minori nell'accattonaggio. Alle norme già previste per punire chi organizza o favorisce quest'attività si aggiunge una specifica norma per punire chi induce all'accattonaggio un minore di 16 anni invece di mandarlo a scuola o lo costringe con la violenza o la minaccia.