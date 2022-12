La sfida per la Loggia trova i suoi concorrenti: in campo Castelletti e Rolfi

Entro Natale, secondo le anticipazioni del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane, dovrebbero arrivare le ufficialità per le candidature di centrodestra e centrosinistra alla poltrona più ambita di Brescia, quella di primo cittadino. Salvo quelle che vengono chiamate "sorpresissime", i due candidati saranno l'attuale vicesindaco, Laura Castelletti, per il centrosinistra, e Fabio Rolfi, attuale assessore ad Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi in Regione Lombardia, per il centrodestra.

Sempre secondo Bresciaoggi, definiti anche i nomi dei loro eventuali secondi: Federico Manzoni per la Castelletti e Gianpaolo Natali per Rolfi. Le investiture ufficiali dovrebbero arrivare dunque a breve, dopo che Daniela Santanchè - ministro al Turismo e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia - si sarà espressa per Rolfi, e dopo il pronunciamento della segreteria cittadina del Partito Democratico. Al momento non si è ancora espressa Italia Viva.