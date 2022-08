Elezioni politiche, pubblicate le liste dei 5 Stelle: i candidati bresciani sono cinque

Sono cinque i candidati bresciani del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni politiche (si vota 25 settembre): tre al Senato e due alla Camera. E' l'esito delle "parlamentarie", ovvero la chiamata al voto (online) degli iscritti al Movimento. Affluenza bassa: su un totale di 133.644 aventi diritto, hanno votato in 50.014 (pari al 37,42%).

Questo l'esito per le candidature bresciane: per il Senato (circoscrizione Lombardia) la più preferenziata è Anna Maria Bonettini di Breno (498 voti), dottoressa e biologa che lavora anche per la Comunità Montana di Valle Camonica. Insieme a lei saranno candidati anche Maria Rosa Ghitti di Provaglio d'Iseo (406 preferenze) e Giancarlo Baresi (184 voti).

Infine i due candidati per il Parlamento: Samuel Sorial (il fratello dell'ex parlamentare Giorgio Sorial) con 225 voti e Andrea Amadeo Paccagnella (150 preferenze), già candidato sindaco e consigliere comunale a Padenghe sul Garda.