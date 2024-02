Sicurezza in città: scontro durissimo in Loggia e la polemica approda anche in Parlamento

Il vento della polemica continua a soffiare su Brescia e la sua sicurezza. Ieri la deputata della Lega Simona Bordonali ha portato il tema dell’aumento della criminalità in città in un’interrogazione al Ministero dell’Interno, ribadendo l’inadempienza dell’amministrazione comunale nel mettere questi strumenti a disposizione della polizia locale. Oggi a risponderle è l’assessore alla sicurezza del comune di Brescia Valter Muchetti, rivangando promesse che l’onorevole Bordonali “certamente per puro caso, tende a dimenticare quando parla di sicurezza a Brescia”.

Bordonali dalla Commissione Affari Costituzionali: "Il Comune usi gli strumenti dati dal Governo"

“Chiedo se anche a livello locale il sindaco non necessiti di mettere a disposizione il daspo urbano, applicando una revisione del regolamento di polizia locale, e dotare le nostre forze di polizia locale del taser, ora a disposizione dei comuni” , ha chiesto Bordonali al sottosegretario Emanuele Prisco nel corso dei lavori della I Commissione Affari Costituzionali.

Il taser, ha spiegato Prisco, è utilizzabile in via sperimentale da parte delle polizie locali di ogni comune: con l’approvazione del decreto legge “Proroga termini” del 21 febbraio scorso, sono anche caduti i requisiti demografici precedentemente imposti dalla normativa. Nessun ostacolo per l’utilizzo a Brescia. Così anche per il daspo urbano: “è necessaria una preventiva regolamentazione da parte del comune che ovviamente si auspica”, ha sottolineato il sottosegretario.

Bordonali non ha perso l’occasione per rilanciare una dura critica alla giunta Castelletti: “quando la situazione è così emergenziale ritengo che ognuno debba fare la sua parte”, ha detto la deputata leghista nella sua replica. “I consiglieri comunali di ppposizione hanno chiesto più volte che si modificasse il regolamento di polizia locale per inserire il daspo urbano. Lo stesso Prefetto sta facendo dei corsi alle amministrazioni locali per far comprendere l’efficacia di questo strumento e portarle ad adottarlo. Il taser è uno strumento efficace di prevenzione e sicurezza, ma, a oggi, la polizia locale non può utilizzarlo. L’amministrazione ha negato, fino a pochi giorni fa, che ci fosse un problema di sicurezza, dicendo di non voler militarizzare la città, salvo poi chiedere al governo - probabilmente pensando di non ricevere risposta - strumenti efficaci. Il governo li ha messi in campo, ora ci auguriamo che ne faccia uso”.

La risposta di Muchetti: "aspettiamo risposta alle sue promesse di dieci anni fa"

Dal canto suo Muchetti, in una nota stampa, accusa la deputata di amnesia: “Quando l’onorevole era assessore alla Sicurezza in Regione Lombardia, ormai un decennio fa, promise ripetutamente che avrebbe fatto in modo di consentire anche alle Polizie Locali di accedere alla banda dati SDI (Sistema di indagine) del Ministero dell’Interno. Non solo questo a tutt’oggi non è ancora avvenuto, ma lei stessa ne dà conferma nelle sue parole durante il question time alla Camera: se la legge delega di riforma della Polizia Locale è arrivata alla Camera per la conversione solo il 16 febbraio scorso, è forse lei che dovrebbe informarsi sulle tempistiche con cui procede il Parlamento. Questa è esattamente la conferma di ciò che ho detto io: a oggi lo SDI non è ancora accessibile alle Polizie Locali, nonostante le tante belle promesse”.

“In ultimo, ma non per ultimo” pizzica ancora l’assessore “voglio sottolineare che ieri, durante il question time, l’onorevole ha ringraziato giustamente la Polizia di Stato e i Carabinieri per il lavoro svolto, dimenticando completamente l’impegno e la professionalità proprio della Polizia Locale”. E poi: “Sopperisco io, dunque, alle strane dimenticanze dell’onorevole ringraziando ancora una volta pubblicamente l’instancabile lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Locale di Brescia”.