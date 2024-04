Scintille in consiglio comunale: la maggioranza lascia l'aula

L’interrogazione sull’introduzione del taser tra gli strumenti in dotazione della polizia locale degenera in litigio. Protagonisti dell’alterco l’assessore Valter Muchetti e il consigliere Carlo Andreoli (FdI), che ha infiammato gli animi dell’aula con una replica al vetriolo all’esposizione dell’assessore, provocando il richiamo da parte del presidente del consiglio Rossini e l’abbandono dei banchi, in segno di protesta, da parte della maggioranza.

Andreoli aveva sollevato nuovamente il tema della sicurezza in città, contestando la linea della sindaca Castelletti, giudicata poco interventista. “Secondo il Testo unico egli enti locali il sindaco è parte attiva nel garantire la sicurezza in città; ma la sindaca, di fronte agli episodi di disagio giovanile in città, ha preferito minimizzare. Alla stampa ha dichiarato che non ritiene il taser uno strumento necessario. La pistola a impulso elettrico, invece, è un vero strumento di deterrenza, valido per la sicurezza per i cittadini, ma soprattutto per gli agenti della polizia locale”.

Piccata la risposta dell’assessore con delega alla sicurezza e alla polizia locale: “ricordiamoci in primo luogo che la destra è al governo, fa proclami sulla sicurezza e poi dimentica di stanziare i fondi”. E sul taser: "nessuna preclusione sul sistema in sé, ma in questo momento non è una priorità. La priorità è, come detto dal capo della polizia locale di Brescia, la modifica delle norme relative alle banche dati delle forze dell’ordine, così che vi abbia accesso anche la Locale. Questa è l’esigenza segnalata, voi in risposta volete dotarli di un altro strumento, oltretutto ancora oggetto di approfondimento da parte del ministero dell'interno”. Di qui l’accesa reazione di Andreoli, che nel riprendere la parola, ha dichiarato “mi vergogno di averla come assessore”.