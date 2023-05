Brescia:" La città 15 minuti", la visione dei candidati Tomasini e Cordua

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La “città 15 minuti” è un concetto centrale nella visione di Laura Castelletti, e ancora di più nella visione di Azione e dei suoi rappresentanti che vivono i quartieri. Lo raccontano Francesco Tomasini, avvocato urbanista, vice-segretario cittadino di Azione e Presidente del Consiglio di Quartiere San Polo Parco, e Rossella Cordua, architetto, Presidente del Consiglio di Quartiere Brescia Antica, entrambi candidati nella lista Azione Italia Viva +Europa.

“L'idea di fondo è quella di riorganizzare i servizi di prossimità in un’ottica di quartiere, in modo che tutte le persone possano raggiungere in 15 minuti, con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta, i principali servizi scolastici, sanitari, culturali, sportivi e ambientali”, spiega Tomasin.

“Un buon design urbano incentrato sui quartieri, che ne ridefinisca i servizi e il perimetro, è sia la chiave per collegare efficientemente gli spazi del territorio, sia la base per incoraggiare il movimento, l’interazione sociale e lo sviluppo della comunità”, aggiunge Cordua.

“Questa idea di città decentrata deve ovviamente sposarsi con le specificità della nostra città. I cittadini amano visitare il centro e viverne gli eventi, ma allo stesso tempo desiderano poter accedere a tutti i servizi essenziali nei pressi di casa propria”, concludono all’unisono i due candidati.

Fondamentale è che siano “valorizzate le caratteristiche specifiche di ogni quartiere, mantenendo una visione di insieme sulle esigenze comuni a tutte le zone, come la rigenerazione urbana, il buono stato del verde e dell’illuminazione, la manutenzione di strade e ciclopedonali”.