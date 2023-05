Gli sguardi al monitor, i volti che tradiscono l’emozione: tutti di fronte al maxi schermo di Palazzo Loggia, dove scorrono le prime proiezioni di voto (qui il dato definitivo dell'affluenza). Con 15 sezioni scrutinate su 2023, è al momento in vantaggio la coalizione di centrosinistra capitanata da Laura Castelletti col 53,8%. Seguono Fabio Rolfi per il centrodestra (43,4%), Alessandro Lucà dei 5 Stelle (2,2%) e la civica di Alessandro Maccabelli (0,8%).

Sotto il porticato sono presenti anche Lucà e Maccabelli. Per entrambi è la prima volta, la prima estenuante attesa per conoscere le preferenze dei bresciani. Si dicono entrambi soddisfatti della campagna elettorale e le loro aspettative coincidono: per entrambi sarebbe un successo entrare nella sala del piano ammezzato di palazzo Loggia, dove si riunisce il consiglio comunale.

“Non ho aspettative, ma una speranza: superare almeno il 3.5% ed entrare in consiglio comunale - esordisce Lucà -. La nostra è una coalizione inedita e ci possono essere anche ripercussioni negative, non si tratta di una somma algebrica dei voti. Sono curioso di come andrà, perché ha votato il 4% in più dei cittadini rispetto alle aspettative e questo dato potrebbe far saltare i sondaggi fatti settimane fa".

"Siamo fiduciosi di andare oltre lo sbarramento del 3% e avere almeno un consigliere - dice Maccabelli - magari ci sarà anche qualche sorpresa visto che la nostra era l’unica vera lista civica. Comunque vada è stata una bella esperienza: abbiamo fatto qualcosa di grande, ci siamo impegnati al massimo e non abbiamo alcun rammarico. È solo un punto di partenza: continueremo a lavorare per la città, comunque vada".