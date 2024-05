Giornata delle vittime del terrorismo, Castelletti: "Necessario promuovere l'equità sociale"

Brescia ricorda le vittime del terrorismo. Nel giorno che segna l’anniversario dell’uccisione del presidente Aldo Moro - dal 2007 riconosciuto come Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice - ha preso il via in piazza Loggia la tradizionale cerimonia di commemorazione organizzata dal comune e da Casa della Memoria.

Giornata della memoria delle vittime del terrorismo: la commemorazione Non ci sono foto disponibili.

Aperta alle ore 12 dalla benedizione del Vicario Generale, Mons. Gaetano Fontana, la commemorazione ha visto gli interventi del Presidente della Provincia Emanuele Moraschini e della Sindaca Laura Castelletti. Entrambi si sono soffermati sulle vittime della strage del 28 maggio di cinquant’anni fa: Moraschini ha ricordato, una per una, tutte e otto le vittime. “Non è una mera celebrazione: qui rinnoviamo il nostro impegno per la democrazia” ha detto la sindaca Laura Castelletti nel suo intervento. “E’ importante che ciascuno di noi faccia la sua parte, in particolare gli amministratori: devono impegnarsi per promuovere la partecipazione, la legalità e soprattutto l’equità sociale: tante forme di violenza politica hanno trovato spazio in un contesto di sofferenza”.

Casa della Memoria e Comune hanno promosso altre iniziative nel corso della giornata: ne pomeriggio, il Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia ha ospitato la presentazione del libro “Storie di diritti e di democrazia – La Corte Costituzionale nella società”, alla presenza degli autori Giuliano Amato, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, e Donatella Stasio, giornalista. Alle 20 la giornata si concluderà al Teatro Grande con il concerto commemorativo nell’ambito delle iniziative legate al cinquantesimo anniversario della strage di piazza Loggia. Fondazione del Teatro Grande, in collaborazione con Casa della Memoria, ha commissionato a Mauro Montalbetti una nuova composizione musicale. L’inedita partitura musicale sarà eseguita dall’Orchestra Giovanile Italiana diretta per l’occasione dal Direttore Tito Ceccherini.