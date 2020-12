Bomba di Piazza Arnaldo, 44 anni dopo: “Ricordiamo le vittime di un atto di violenza inaccettabile”

Esattamente 44 anni dopo la città si è fermata per qualche istante per ricordare la professoressa Bianca Gritti Daller e le 10 persone ferite nell’attentato di Piazza Arnaldo. Alla cerimonia di commemorazione, organizzata dalla Casa della Memoria di Brescia, hanno preso parte il sindaco Emilio del Bono e il vescovo Pier Antonio Tremolada.

La bomba venne fatta esplodere pochi attimi prima delle 19 del 16 dicembre 1976: l'ordigno era a miccia lenta, realizzato all'interno di una pentola a pressione che venne imbottita di 800 grammi di nitrato d'ammonio, esplosivo utilizzato per le mine. Dalla deflagrazione vennero lanciate schegge fino a 50 metri di distanza: come detto si contarono almeno 10 feriti, mentre la professoressa Daller Gritti – 61 anni, insegnante di tedesco – morirà sul colpo. In sua memoria, nel 2007, è stata posta una targa: “Vittima innocente di un barbaro attentato”, si legge.

I carabinieri Lai e Delli Bovi vennero avvertiti di una “borsa fumante” abbandonata all'angolo di Via Turati e subito intervennero per allontanare i curiosi: con un'asta di metallo il giovane Lai (aveva appena 30 anni) riuscì a spostare l'ordigno di qualche metro, limitando sicuramente i danni della furiosa esplosione. Per l'accaduto vennero condannate quattro persone, tra cui i militanti di estrema destra Italo Dorini e Giuseppe Piccini.