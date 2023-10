Borgosatollo: adottata la variante generale al piano di governo del territorio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Lunedì 09/10/2023 è stata adottata dal consiglio comunale la variante generale al Piano per il Governo del Territorio . La variante non ha riguardato solo la modifica di puntali dettagli del Pgt ma bensì una quasi totale riscrittura che ha portato ad avere un nuovo strumento urbanistico atto ad affrontare le richieste e a risolvere le problematiche dei tempi moderni. L’iter prima dell’adozione è stato corposo e a coinvolti molti professionisti e molti incontri pubblici e di confronto tra tecnici incaricati, tecnici comunali e amministrazione.

Un lungo iter giunto al termine e che porta come dote notevoli novità per l’urbanistica di Borgosatollo. Di seguito una sintesi di questa variante generale: aggiornamento della base cartografica di tutto il territorio Comunale e delle norme tecniche che regolano le costruzioni e ristrutturazioni edilizie; aggiornamento puntuale dello studio della Rete Ecologica Comunale; nuovo studio geologico, idrogeologico e ambientale del territorio; recepito studio sul Reticolo Idrico Minore, invarianza idraulica e Piano Urbano di Mobilità Sostenibile; • Proposta di Parco Locale di Interesse Sovra-comunale (PLIS agricolo); migliorare l’attuazione di alcuni ambiti di trasformazione e recepite alcune richieste dei cittadini; • forte riduzione del consumo di suolo pari a -36% rispetto al Pgt precedente. Questo è dovuto al fatto che molti privati proprietari di terreni agricoli edificabili hanno rinunciato all’edificazione mantenendo la vocazione agricola del sedime (ambiti di trasformazione).

Questa variante risparmia circa 70.000 mq di trasformazione tra residenziale ed artigianale/commerciale mantenendo suolo agricolo; prevede l’area a servizi di interesse pubblico per la possibile costruzione della futura nuova Casa di Riposo in via Roma adiacente all’attuale zona abitata; prevede l'area di costruzione del nuovo asilo nido in via G. Di Vittorio accanto alla scuola dell’infanzia Rodari; ammodernate le regole che riguardano la zona industriale, permettendo alle ditte presenti la vendita dei propri prodotti e liberalizzando la possibilità di stoccare la merce con spazio adibito a magazzino e all’e-commerce e logistica.

Ora è prevista una finestra di tempo in cui tutti i cittadini, associazioni ed enti potranno fare, in modo scritto, osservazioni di modifica al PGT adottato e poi nei primi mesi del 2024 la variante generale al Pgt verrà approvata in modo definitivo in Consiglio Comunale. Tutto il materiale è disponibile sul sito internet del Comune di Borgosatollo o presso l’Ufficio Tecnico in Municipio.

“L’adozione in Consiglio Comunale della Variante al Pgt rappresenta un punto di arrivo importante che andrà a regolare meglio l’attività urbanistica e edilizia di Borgosatollo. Un grosso lavoro è stato effettuato dai professionisti incaricati, in particolare dall’estensore della variante l’arch. Giovanni Cigognetti e dal suo studio oltre che dall’Ufficio Tecnico Comunale nella figura dell’arch. Marco Orizio e Paola Micheloni lavorando con professionalità e tenacia a questo importante progetto che avrà forti ripercussioni sul territorio. Sottolineo con piacere il fatto che questa Amministrazione ha voluto fin da subito dare un'impronta attenta al consumo del suolo e alla valorizzazione del terreno verde agricolo. Ecco, quindi, la proposta di PLIS agricolo che permetterà, senza vincoli ulteriori, di gestire e promuovere il territorio verde agricolo di Borgosatollo collegandolo a nord con il PLIS Parco delle Cave di Brescia e a sud con il PLIS delle Colline di Castenedolo. Inoltre, abbiamo quasi ridotto del 40% il consumo di suolo agricolo mantenendo solo quei progetti di edificazione che avessero possibilità reale di sviluppo. Vengono inoltre semplificate e ampliate le norme per la riqualificazione degli immobili del centro storico e le norme per le attività artigianali/industriali della nostra zona industriale. Ora chiunque vorrà fare osservazioni al PGT, pubblicato sul sito internet comunale, potrà farlo in forma scritta e poi ad inizio 2024 ci sarà la sua approvazione definitiva”. Ha detto Marco Frusca, assessore urbanistica e edilizia privata di Borgosatollo.