Borgosatollo: approvato il piano di espansione urbanistica

Nella seduta del 18/05/2023 il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’adozione del progetto del nuovo ambito di espansione e costruzione denominato nel nostro PGT come CIS3. Si tratta di un’area attualmente verde già edificabile dal 2011 in cui verranno costruite due palazzine da 8 appartamenti ognuna (due piani fuori terra) e due ville solo a piano terra per un totale di 18 appartamenti. L’area si trova nel triangolo di via via Caduti del Lavoro, via IV Novembre e via Garibaldi tra la costruzione Gatta e Cascina Berta.

Il progetto prevede il prolungamento di via Garibaldi, la creazione di 26 nuovi parcheggi, la costruzione di una nuova rotonda in via IV Novembre incrocio con via Foscolo e la realizzazione di piste ciclabili e marciapiedi. Vengono inoltre piantumate una lunga serie di alberature come compensazione ecologica, sia lungo l’area che resta a verde privato a nord del CIS, sia lungo le ciclabili all’interno del comparto. Con il parere preventivo favorevole del Consorzio Medio Chiese viene intubata 65 m di roggia Piffione su via IV Novembre e spostate le chiuse a nord del comparto al fine, in caso di piena, di far spagliare l’acqua nel campo agricolo e non nell’abitato (miglioramento del rischio idraulico e geologico).

La proposta di variante, pur non modificando il limite del centro abitato e nel rispetto delle fasce vincolate del reticolo idrico minore e dell’elettrodotto, definisce i nuovi parametri urbanistici abbassando la SLP residenziale da 3.333 a 2.185 mq (-35% rispetto alla proposta autorizzata nel 2011). Sarà inoltre unicamente residenziale senza possibilità di aperture di esercizi commerciali o artigianali. Il totale delle urbanizzazioni pubbliche (rotonda, marciapiedi, parcheggi, piste ciclabili) ammonta a 3.986 mq per un totale di circa 623.000 € a carico unicamente del proponente dell’intervento edificatorio ma di cui potrà godere tutta la comunità. Con l’adozione ora il piano di intervento sarà pubblicato per 60 giorni e tutti i cittadini ed Enti interessati potranno fare osservazioni e proposte scritte di modifica indirizzate al Comune. Verrà poi approvato definitivamente in Consiglio Comunale all’inizio dell’autunno 2023.

“Con l’adozione di questo piano di espansione urbanistica, già autorizzato nel 2011, si è voluto da un lato ridurre drasticamente il consumo di suolo verde rispetto alla proposta ventilata più di dieci anni fa e allo stesso tempo dare la possibilità all’attuatore di costruire un serie di appartamenti ma allo stesso tempo creare una serie di infrastrutture utili alla riqualificazione di quell’area del paese. Mi riferisco alla rete ciclopedonale, ai marciapiedi, alla nuova rotatoria per meglio regolare la serie di incroci su via IV Novembre e poi di grande e tragica attualità migliorare la sicurezza idrogeologica dell’area con la modifica a nord della chiusa della roggia Piffiona. Un rilevanete intervento possibile grazie alla professionalità del nostro urbanista arch. Cigognetti e dell’Ufficio Tecnico Comunale con la referente dell’istruttoria arch. Paola Micheloni”. Frusca Marco – Assessore Urbanistica di Borgosatollo