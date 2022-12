Laura Castelletti rompe gli indugi e scende in campo per le Comunali

Dopo un lungo silenzio, Laura Castelletti scende in campo per le Comunali di Brescia in programma il prossimo anno, candidandosi di fatto a principale sfidante di Fabio Rolfi, uomo di punta del centrodestra.



"Se la coalizione unita è convinta che insieme possiamo continuare a offrire alla città un governo serio, competente, attento ai bisogni, innovativo e capace di prendersi cura dei bresciani, io ci sono – ha dichiarato –. Quello che occorre ora è semplicemente rinnovare le ragioni per continuare con entusiasmo una nuova esperienza amministrativa insieme, e c’è tutto lo spazio perché ciò accada".



A suo sostegno dovrebbero esserci tutte le forze dell'attuale maggioranza, dal Pd a Sinistra Italiana ad Azione di Calenda.