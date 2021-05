Sistema letto: le soluzioni per una buona qualità del sonno

Tra gli aspetti necessari ad avere una buona qualità della vita si annovera, senza dubbio, dormire bene.

Il sonno, infatti, è un bisogno fisiologico, fondamentale per ricaricare le energie psicofisiche, un momento importante per ristorare corpo e mente.

Purtroppo, però, sono molte le persone che non dormono a sufficienza o che hanno un riposo discontinuo: le cause di questa difficoltà possono essere diverse.

Lo stress, ad esempio, influisce negativamente sulla qualità del sonno: se si sta vivendo un periodo particolarmente stressante a livello lavorativo, scolastico, familiare o sentimentale, per esempio, può succedere di non riuscire a riposare bene e serenamente per tutta la notte.

Anche l’ambiente più giocare a sfavore di un buon sonno: dormire in una stanza in cui filtra troppa luce, naturale o artificiale, oppure trovarsi in un ambiente dove si percepiscono molti rumori (come per chi vive vicino a strade molto trafficate) può interferire sulla qualità del sonno.

Per non parlare della scelta di materasso, rete e guanciale, che deve essere fatta seguendo le esigenze individuali: spesso, infatti, quando ci si alza con dolori in varie parti del corpo, mal di schiena, o mal di testa, la causa sono le inadeguate componenti del letto.

Dunque tenere a bada lo stress, prestare attenzione all’ambiente in cui si riposa e scegliere con oculatezza il sistema letto sono accorgimenti che possono aiutare a migliorare, sensibilmente, la qualità del sonno.

Materasso e guanciale: ad ognuno il suo

In merito alla scelta del sistema letto, Fibra1 è in grado di offrire le soluzioni più adatte alle necessità di ognuno.

L’Azienda, infatti, ha un’esperienza decennale in merito a tutto ciò che riguarda il mondo del sonno, dedicando un occhio di riguardo a salute e benessere.

Sono disponibili materassi di diversi materiali, capaci di sostenere le sollecitazioni del peso e garantire il sostegno della colonna vertebrale, guanciali adatti alle più disparate esigenze, vari tipi di imbottiti.

Sono, inoltre, disponibili dispositivi medici CE in classe 1: per questo genere di prodotti, è possibile detrarre, fiscalmente, il 19% come spesa sanitaria, dalla dichiarazione dei redditi annuale.

Scelta del sistema letto: soluzioni per persone allergiche

Scegliere il giusto sistema letto è importante per tutti, ma particolarmente per le persone allergiche: questo perché gli acari della polvere, che scatenano allergie e difficoltà respiratorie negli individui più sensibili, si annidano nei materassi, nei guanciali, negli imbottiti; addirittura, possono arrivare a trovarsi negli armadi dove si ripongono le coperte.



Dei problemi che possono essere causati dagli acari della polvere ne parla la dottoressa Marina Braga, allergologa del Poliambulatorio PTC, con il quale Fibra 1 ha attivato, da qualche anno, una collaborazione.

“Nelle persone allergiche, gli acari della polvere provocano starnuti, naso chiuso, lacrimazione e prurito agli occhi, fatica a respirare, asma.

Essi si trovano nei materassi, nei guanciali, negli imbottiti, negli armadi con capi di lana e nei peluches ecc. Eliminarne il contatto è molto utile e rappresenta il primo passo per ridurre i disturbi e allora poniamo attenzione agli ambienti in cui passiamo la giornata e soprattutto la notte [...]”

Ecco perché, quindi, optare per prodotti costituiti da materiali anallergici è un’ottima soluzione per limitare i disturbi derivanti dalle allergie.

Ciò, dovrebbe riguardare non solo materassi e guanciali, ma anche i piumini, il cui utilizzo è molto più ampio di quanto si possa pensare.

Il piumino, una soluzione versatile per tutto l’anno

Quando si pensa ad un soffice ed avvolgente piumino, si effettua un collegamento immediato con la stagione invernale.

In realtà, un piumino d’oca di peso leggero si adatta perfettamente anche alla Primavera; questo è dovuto al fatto che la piuma, grazie alla proprietà igroscopica, mantiene un equilibrio perfetto tra temperatura corporea e clima esterno, offrendo leggerezza, traspirabilità e tepore durante tutto l’arco dell’anno.

I piumini sono, infatti, disponibili i vari pesi, così che ognuno possa scegliere il più consono alle proprie esigenze, compatibilmente con le personali sensazioni e le condizioni ambientali.

Fibra 1, per offrire la massima scelta ai propri clienti, dispone di vari tipi di piumino: oltre al classico piumino d’oca, quindi, è possibile scegliere il piumino anallergico, in microfibra antiacaro, valido soprattutto per le persone allergiche.

Inoltre, per chi è particolarmente attento all’ambiente, si può optare, in alternativa, per il piumino ecologico, realizzato con fibre naturali provenienti da coltivazioni biologiche controllate.



