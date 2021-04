Sul Garda il primo (only) Bike Store a due passi dalla ciclabile Mantova-Peschiera

Se nel 2019 il valore economico generato dal cicloturismo e dai cicloturisti si attestava a 7,6 miliardi di euro annui, oggi i numeri sono decisamente in crescita per il nostro paese. Il prodotto interno Bici, calcolato tenendo conto della produzione di bici e accessori, oltre alle vacanze in sella, ha raggiunto un giro di affari pari a 12 milioni di euro. Il lago di Garda è da sempre una delle mete più apprezzate per i cicloamotori. Un territorio in grado di soddisfare al meglio la passione dei bikers, grazie all’incantevole natura che circonda le acque, i monti e le migliori piste ciclabili e percorsi capaci di regalare forti emozioni e divertimento a qualsiasi età. In questo contesto ideale, ha trovato spazio anche Sportler, il primo (only) Bike Store a Peschiera del Garda. Il negozio di 1.500 mq è situato in Loc. Mandella 12, vicino all’autostrada A4 e si affaccia sulla ciclabile Mantova-Peschiera. Uno spazio, da poco inaugurato, in cui è possibile trovare tutto ciò di cui gli amanti delle due ruote necessitano.

Numerosi anche i servizi offerti: dal noleggio (che sarà attivato nella seconda parte del 2021), al “bike wash” per chi ama andare fuoristrada con le MTB; senza dimenticare il fiore all’occhiello di un’officina completa ad alto contenuto tecnologico e di ultima generazione. Un vero e proprio paradiso per chi ha trovato nelle 2 ruote un proprio stile di vita ed è alla ricerca di una bici sempre più personalizzata.

I top brand del mondo del ciclismo sono gli altri assoluti protagonisti del punto vendita: gli appassionati delle due ruote potranno trovare i migliori prodotti selezionati dai buyer Sportler nelle offerte dei cataloghi Trek, Cube, Scott, Bulls, Castelli, Assos, Gore e molti altri. Non manca l’offerta per i ciclisti che si vogliono allenare - anche a casa - tutto l’anno con un’ampia offerta dei più moderni rulli (Tacs, Zwift…). In pratica un’offerta completa per ogni esigenza.