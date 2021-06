Grazie all’Open banking le imprese ottengono prestiti più facilmente

Forse non tutti hanno sentito parlare di Open banking, cioè quel fenomeno che rivoluziona la possibilità di transazioni e pagamenti, per cui vengono condivisi i dati tra i diversi attori del sistema bancario. A muovere in questo senso è stata la direttiva europea PSD2 (Payment Services Directive 2) del 2018, con lo scopo di favorire nuova competizione nel mercato e quindi un nuovo modo di fare banca, facilitando privati e imprese.

Attraverso questo sistema, le banche, previo consenso del cliente, possono diffondere i suoi dati ad altre società, in modo da allargare l’offerta di prodotti e servizi. L’Open banking cambierà il concetto di banca per come lo conosciamo oggi, obbligando gli istituti finanziari a offrire servizi tecnologici in continuo aggiornamento, ma soprattutto in un’ottica sempre maggiore di personalizzazione.

Verso un’offerta personalizzata

Il ruolo dell’Europa è stato decisivo per l’apertura delle cosiddette API (interfaccia di programmazione e applicazione), cioè un insieme di comandi che consentono a software di sfruttare le informazioni per creare nuovi servizi. L’obiettivo è andare verso un’offerta il più possibile mirata e tagliata per un target specifico.

Secondo alcune indagini, nel settore finanziario le aspettative sono molto alte e per almeno il 93% dei casi ci si aspetta che i consumatori, con continue esigenze da soddisfare, possano accettare facilmente di condividere i propri dati.

È chiaro che non tutte le società esterne possono avere accesso alle informazioni delle banche: perché possano essere proposti nuovi servizi, la normativa impone il possesso di alcune certificazioni sulla questione sicurezza. L’obiettivo è mettere tassativamente le transazioni al riparo da malintenzionati e proteggere i clienti.

Come ottenere nuovi finanziamenti

L’Open banking è una soluzione non solo per i privati, ma soprattutto per le Piccole e medie imprese. Molte di esse, specialmente in Italia, uno dei primi Paesi al mondo a subire forti restrizioni, dopo un anno devastante a causa dell’emergenza sanitaria, hanno bisogno di sostegno per ripartire.

In Lombardia, e in particolare nella provincia di Brescia, il 21% delle aziende è a rischio illiquidità. Numeri pesanti, a maggior ragione se si riflette sul fatto che le conseguenze potrebbero riguardare più di 400mila persone.

E nel 2020 nel territorio è aumentata la richiesta di finanziamenti (+17%). È qui che entra in gioco Banca AideXa, la quale ha creato un servizio di finanziamento istantaneo, sfruttando proprio l’Open banking. Si tratta di X Instant, un prestito a breve termine che offre immediata liquidità a imprese, ditte individuali e società di persone.





Velocità e meno burocrazia

Spesso, per questioni di flussi di cassa, chi fa impresa si trova costretto a rimandare un progetto o a non riuscire a cogliere le opportunità del momento. Succede, per esempio, nel settore edile, che ha bisogno di denaro per far partire subito i cantieri, assumendo manodopera e acquistando materie prime. Ma a volte capita che si debbano anticipare somme ingenti ancora prima di aver incassato le fatture.

Ecco che se da una parte il sistema creditizio ‘tradizionale’ è spesso soffocato dalla burocrazia, molti fanno fatica a ottenere i finanziamenti sperati. Invece oggi la la chiave per contenere la crisi e rilanciarsi è la velocità e battere gli imprevisti sul tempo. Ecco perché X Instant promette alle aziende di essere più celeri e competitive.

Un altro esempio frequente è quello del pagamento anticipato delle forniture che permette all’impresa di negoziare sconti e così di risparmiare: anche in questo caso torna vantaggioso poter disporre di liquidità aggiuntiva.

Il finanziamento fornito da AideXa è un prestito per una durata di 12 mesi e con un importo minimo di 10mila euro. Per ottenerlo bastano poche mosse: bisogna collegarsi sul sito aidexa.it e comunicare i propri dati societari e il nome della banca con cui si lavora. Tempo stimato: 20 minuti. Le pratiche burocratiche sono a carico di AideXa, che una volta verificato grazie all’Intelligenza Artificiale, snellendo e velocizzando il processo, eroga il finanziamento in 48 ore.