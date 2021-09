Amazon: in provincia di Bergamo si ricercano urgentemente magazzinieri

Adecco cerca per Amazon magazzinieri motivati da inserire presso il centro logistico di Cividate al Piano, in provincia di Bergamo. Non servono qualifiche o esperienze di lavoro precedenti: candidati subito

Arrivano nuove e allettanti offerte di lavoro nel settore logistico: Adecco cerca per conto di Amazon magazzinieri motivati da inserire presso il centro logistico di Cividate al Piano, in provincia di Bergamo. Non servono qualifiche o esperienze di lavoro precedenti, basta avere la giusta motivazione.

Cosa aspetti? Scopri tutti i dettagli e candidati subito!

Informazioni utili

Il salario si colloca nella fascia alta del settore della logistica. Qualsiasi siano le tue esperienze precedenti, ti verrà fornita tutta la formazione necessaria per entrar a far parte di una delle aziende di logistica più innovative al mondo, dotata delle tecnologie più avanzate.

Il tuo ruolo all'interno del team

Gli operatori di magazzino sono gli artefici del successo di un'azienda e operano per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in termini di tempi di consegna e qualità del servizio. Il tuo ruolo all'interno del team sarà quindi fondamentale per mansioni come:

ricevere la merce e stoccarla nel magazzino;

prelevare e scansionare gli ordini con l´ausilio di uno scanner;

imballare e spedire gli ordini dei clienti;

risolvere gli imprevisti per garantire le consegne ai clienti nei tempi previsti.

Non è indispensabile un'esperienza pregressa nel settore.

I posti sono limitati! Candidati subito!