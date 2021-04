Auto sempre più green: scopri il nuovo Qashqai in anteprima nazionale

Negli ultimi anni nella società è cresciuta la sensibilità verso l’ambiente. I diversi settori industriali hanno cercato di adeguarsi in vista di un futuro sempre e più green e anche l’Automotive, che storicamente ha fatto più fatica verso rivoluzioni in questo senso, ha ampliato e perfezionato sempre di più il ventaglio delle soluzioni sostenibili.

Ormai le auto al 100% elettriche sono il futuro, e infatti nel mercato crescono le offerte di vetture ibride: macchine che riescono a garantire alte performance riducendo, allo stesso tempo, l’impatto ambientale.

Meno CO2 nell’aria e prestazioni ancora migliori

Ne è un esempio il nuovo Qashqai Nissan lancia un crossover di ultima generazione dalle prestazioni elevate, riuscendo a ridurre e contenere le emissioni di CO2 nell’aria.

Le politiche europee continuano a spingere verso l’elettrico, attraverso incentivi e bonus, ed entro il 2023 Nissan conta di raggiungere il 50% delle vendite totali con le sole auto green.

Grazie a un sistema Mild Hybrid – questo mercato, specialmente in Italia è sempre più in crescita – il motore elettrico ha un ruolo attivo nella propulsione.

L’energia, infatti, viene recuperata durante la fase di decelerazione e di stop, e allo stesso tempo immagazzinata nella batteria. A velocità ridotte il motore termico si disattiva e così l’energia precedentemente recuperata mette in azione il motore elettrico. A ridurre ulteriormente le emissioni concorre il filtro antiparticolato dotato di un nuovo substrato.

Il Nuovo Nissan Qashqai, sarà presentato in anteprima nazionale nello showroom del Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio (BS), in via A. Diaz 22, a partire da mercoledì 7 aprile nei seguenti orari: la mattina dalle 8.30 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19. Un’occasione unica per gli appassionati di auto che avranno l’occasione di vederla e toccarla con mano nella versione speciale Premiere Edition con combinazione 2 Tone e il meglio della tecnologia Nissan.

Successivamente, domenica 11 aprile il nuovo Qashqai sarà presentato a Curno (BG) e gli interessati potranno partecipare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.

Il personale della concessionaria sarà a completa disposizione dei clienti – è possibile inoltre prenotare un appuntamento specifico per questo modello – e illustrerà tutte le caratteristiche del Nuovo Qashqai in anteprima assoluta. Come per esempio il sistema e-Power, attraverso il quale si attiva la trazione, permettendo all’auto un’accelerazione istantanea, ma silenziosa, con l’aiuto del motore elettrico: la batteria, inoltre, si ricarica di continuo grazie al motore a combustione, senza che ci sia bisogno di soste.

Parlando con il personale, inoltre, si potranno scoprire nel dettaglio tutti i vantaggi delle motorizzazioni ibrida ed elettrica, compreso anche il mondo di soluzioni di ricarica offerto alla clientela.

Tecnologia al servizio della sicurezza

Assistere in esclusiva nazionale al lancio dell’autovettura a San Zeno Naviglio significa avere l’occasione di conoscere anche le migliori tecnologie di bordo Nissan, le quali garantiscono maggiore comfort e sicurezza – soprattutto – al guidatore e ai passeggeri.

Per le auto che si guidano da sole, la strada è ancora lunga, ma sistemi di frenata d’emergenza che riconoscono pedoni e ciclisti, sensori di parcheggio e stabilizzatori della guida sono dei validi esempi di come la tecnologia abbia fatto passi da gigante.

L’ultima generazione di Qashqai è infatti dotata del nuovo sistema ProPILOT con Navi-link, fatto apposta per assistere chi è alla guida attraverso un’interfaccia molto semplice. Si può, tra le altre cose, regolare la fase di accelerazione e frenata su strade a scorrimento veloce; mentre nel traffico si aziona la frenata fino a fermare l’auto nel caso di ostacoli.

La sicurezza è un tema che sta a cuore alla casa automobilistica giapponese: l’Intelligent Forward Emergency Braking permette di ‘leggere’ la strada, rilevando se altri veicoli frenano improvvisamente o se si ravvisano eventuali pericoli di collisione.

Design rinnovato e look personalizzabile

Vedere in anteprima il Nuovo Nissan Qashqai significa poter ammirarne, oltre alle funzionalità e alla tecnologia, anche il design.

Dall’estetica riservata ai comandi all’illuminazione interna, chi entra nella nuova versione del Qashqai si rende conto dello spazio più ampio e armonioso. L’apertura delle portiere posteriori fino a 85° consente una maggiore facilità di accesso, mentre le porte USB nelle sedute retrostanti aggiungono un dettaglio di comfort non da poco.

Il look è inoltre personalizzabile: non solo in termini di design, ma anche in funzionalità. Come il gancio traino removibile, per trasportare roulotte, biciclette, motoscafi e la possibilità di aggiungere finiture laterali, anteriori e posteriori.

Le visite negli show room di Brescia e Bergamo, a partire dal 7 aprile, avverranno in totale sicurezza, permettendo agli appassionati di auto, nel rispetto delle norme anti-covid, e dopo un periodo di chiusure prolungate, di assistere a un evento in esclusiva e di poter ammirare il nuovo gioiello di casa Nissan.

