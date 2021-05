Le aziende e i privati utilizzano sempre di più i furgoni

Uno studio recente sul livello di industrializzazione nell’Unione Europea ha messo in evidenza come siano 23 le province che mostrano un più alto tasso di produzione. Queste risultano in prevalenza tedesche e italiane.

Ad affermarsi nel nostro Paese è Brescia, definita come unica superspecializzata a raggiungere un valore industriale di 10 miliardi di euro.

La città cresce ancora dal punto di vista produttivo anche grazie alle 500 piccole e medie imprese che riescono a competere a livello globale: tutto ciò fa di Brescia una città dinamica e in perenne movimento.

L’importanza dei furgoni in diversi settori

Possiamo dire quindi che tutta la provincia contribuisce in modo sostanzioso all’economia italiana. Alle origini di questa vocazione industriale, specialmente nella manifattura, c’è la produzione di armi tra le due guerre, mentre nella fase post-bellica fiorirono le aziende di medie e piccole dimensioni, che accanto alle grandi fabbriche diventeranno il centro dell’economia bresciana.

Tra i settori che crebbero di più nel periodo del boom economico figurano quello per la produzione di macchine utensili, il tessile e la produzione di mezzi di trasporto.

A proposito di quest’ultimo punto, uno dei mezzi che viene più utilizzato dalle aziende e dai privati è il furgone: questo veicolo, detto anche “commerciale”, è uno strumento prezioso nel trasporto di materiali di ogni tipo. I furgoni infatti sono usati nei settori più disparati, dall’edilizia allo stoccaggio, passando per la logistica e il trasporto.

Nell’edilizia per esempio sono necessari i furgoni cassonati e quelli ribaltabili, con sponda idraulica, il cui sistema riesce a sollevare fino a 1000 kg di peso. Nei settori agricolo e alimentare la scelta ricadrà invece sui furgonirefrigerati.

Le soluzioni offerte da questa categoria di veicoli però non riguardano solo le aziende, ma anche i privati. Ne sono un esempio i minivan, ottimi per piccoli trasporti facili e veloci, così come il furgone medio o maxi.

Il noleggio mette al riparo da tutti i costi di routine

A fronte, però, di una probabile spesa eccessiva legata a un eventuale acquisto del mezzo, una delle opzioni che più hanno preso quota negli ultimi anni è quella del noleggio. Questa scelta consente anche di eliminare tutti i costi extracome assicurazione, bollo e manutenzione, perché già compresi nel contratto.

Se il risparmio economico è tra i motivi principali che possono spingere a optare per questa formula, da non trascurare è il fatto che chi noleggia un furgone avrà a disposizione un veicolo sempre efficiente e sicuro; inoltre potrà scegliere di usarlo solo per il tempo che gli serve, anche fino a due ore.

Giffi Noleggi: l’azienda a cui rivolgersi

L’azienda a cui rivolgersi a Brescia per il noleggio di furgoni è Giffi Noleggi. In città, la sede è in via Serenissima 5, mentre in provincia è presente la sede di Castegnato in via Padana Superiore 76.

Entrambe le sedi servono anche, con trasporto a domicilio, i comuni di Treviglio, Seriate, Dalmine, Romano di Lombardia, Albino, Caravaggio, Alzano, Lombardo, Stezzano, Osio Sotto, Nembro, Ponte San Pietro, Cologno al Serio, Treviolo, Martinengo, Castelli Calepio, Scanzorosciate, Trescore Balneario, Urgnano, Bonate Sopra, Costa Volpino, Sorisole, Zogno, Torre Boldone, Brembate, Zanica, Clusone, Calusco d’Adda, Albano.

In provincia, è presente anche un'altra sede:

Giffi Noleggi offre inoltre una consulenza a 360 gradi, aiutando a scoprire qual è la migliore soluzione per il cliente. Il parco furgoni comprende: minivan, furgone medio e maxi, furgone centinato cubo, camioncini con cassone fisso, ribaltabile e gru. Chi invece vuole organizzare una gita di gruppo può prenotare un furgone a 9 posti.

I mezzi sono continuamente sottoposti a controllo, in modo da garantire la sicurezza e l’efficienza in ogni momento. Sono dotati inoltre di aria condizionata, impianto bluetooth e chiusura centralizzata con telecomando.

Tra i vantaggi del noleggio rientra anche la possibilità di scegliere la formula del breve o del lungo termine e di variare la durata in ogni momento, perché ogni contratto è “aperto”. Il noleggio può avvenire anche direttamente online, compilando il form sul sito.