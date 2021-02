Guida dinamica e costi contenuti: con l’ibrido è tutto un altro guidare

Per chi oggi si affaccia sul mercato dell’automobile intenzionato a comprarsi una nuova vettura ha ancora senso orientarsi su modelli con le tradizionali carburazioni termiche – diesel o benzina – o viceversa gli conviene scommettere su prodotti di nuova generazione con motorizzazioni ibride?

Chiaramente, questa seconda opzione ha importanti ricadute in termini ecologici: riducendo le emissioni – e di conseguenza l’impatto – di ogni singolo guidatore sull’ambiente, scegliere l’alternativa ibrida vuole dire schierarsi dalla parte della sostenibilità portando benefici concreti all’intera collettività.

Ma oggi scommettere sull’ibrido non è più solo una questione etica ed ecologica. Optare per questa soluzione, infatti, vuol dire innanzitutto tagliare sensibilmente i costi legati al carburante grazie all’azione combinata dei due motori: quello a combustione e quello elettrico. E con i nuovi incentivi statali a sostegno della mobilità sostenibile, inoltre, acquistare un’auto ibrida non è mai stato così conveniente.

Non solo: in virtù della crescita costante della domanda da parte del mercato, le prestazioni dei modelli del segmento ibrido sono notevolmente migliorate negli ultimi anni, arrivando a eguagliare – in tutto e per tutto – quelle delle versioni diesel e benzina, garantendo agli automobilisti divertimento al volante, ma anche sicurezza, grazie ai dispostivi tecnologici di guida assistita di ultima generazione.

Perfetta sintesi tra sostenibilità, convenienza, consumi ridotti e guida inebriante è senza dubbio la nuova Renault CLIO Hybrid che combinando l’azione dei motori elettrici e termici a un cambio Multi-mode automatico restituisce un piacere di guida autentico.

Da un lato abbiamo quindi le accelerazioni, la reattività e il risparmio grazie alla tecnologia ibrida E-TECH. Dall’altro il design accattivante e un comfort unico. Guidando la nuova Renault CLIO Hybrid in città, si avrà una trazione elettrica fino all’80% del tempo di guida che si traduce in silenziosità e risparmio del carburante, senza per questo rinunciare alla reattività grazie alla potenza combinata pari a 140 cv.

E il tutto a partire da soli 119€ al mese in caso di rottamazione, grazie agli incentivi statali a sostegno della mobilità sostenibile.

Negli showroom, il personale qualificato ed esperto ti guiderà nella ricerca della macchina più aderente alle tue esigenze e necessità, offrendoti tutto il supporto necessario per capire al meglio i vantaggi dell’ibrido. L’offerta sul segmento ibrido del Gruppo Carmeli, infatti, non si limita alla nuova CLIO Hybrid.

Presso le sedi di San Zeno Naviglio (BS), Coccaglio (BS) e Curno (BG), sarà possibile trovare sia i modelli Renault di ultima generazione del segmento – Plug-in Hybrid come Megan e Captur – sia tutte soluzioni di ricarica possibili, come Smart Card e Wallbox. E il sopralluogo per verificare l’installazione della colonnina domestica è completamente gratutito!

Il futuro non solo è già qui, ma è anche a portata di mano: non ti resta che recarti presso le sedi del gruppo o chiamare lo 0307724011 per ricevere un preventivo in linea con le tue aspettative.

Per maggiori informazioni visita www.gruppocarmeli.com

