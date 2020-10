Problemi di sonno? Ecco alcuni accorgimenti per un riposo di qualità

Al termine di una giornata intensa, non c’è cosa migliore che prendersi il meritato riposo, godendosi una buona notte di sonno.

L’abbraccio del proprio letto regala una pausa dal mondo, ristorando corpo e mente...questo, ovviamente, se si dispone di un buon materasso e del giusto cuscino.

Non utilizzare componenti adatti, infatti, inficia i benefici che il riposo può portare, creando, anzi, problemi, nonché disturbi del sonno.

Mal di schiena, mal di testa, dolori cervicali, sonno discontinuo, sono solo alcuni dei problemi che un materasso sbagliato, un guanciale non adatto, una rete usurata possono contribuire a causare.

Ecco perché, il primo gesto di amore per sé stessi è quello di scegliere il letto migliore, che risponda alle personali esigenze.

Fibra1 vanta un’esperienza di 60 anni nell’ambito del buon dormire e, da sempre, si dedica a offrire le migliori soluzioni per un riposo in salute e benessere.

Nel suo Spazionotte è possibile trovare un'eccellente selezione di materassi, reti, guanciali e accessori anallergici, ovvero tutto ciò che può contribuire a migliorare la qualità del sonno.

Inoltre, per offrire ai propri utenti un servizio il più qualificato possibile, Fibra 1 si avvale dei consigli dello staff di PTC Poliambulatorio.

Con la loro collaborazione, ha anche stilato un test, da sottoporre alla propria clientela: rispondere al breve questionario che prende, davvero, poco tempo, ma permette al team di Fibra 1 di suggerire il sistema letto più consono alle personali esigenze.

È, poi, importante sapere che materassi, reti, guanciali iscritti come Dispositivi Medici CE in classe 1 sono detraibili come spesa medica nella dichiarazione dei redditi; è, quindi, possibile fruire del recupero fiscale del 19%.

Fibra1, però, non si limita a offrire accessori e soluzioni per il materasso. Una costante ricerca riguardo alla qualità del sonno ha, infatti, portato l’Azienda a specializzarsi nella proposta di piumini d’oca, anallergici ed ecosostenibili.

Per scegliere un piumino naturale valido e di eccellenza, è bene conoscerne le caratteristiche: la dicitura “naturale” deve comprendere che sia biodegradabile e riciclabile al 100%; inoltre, un buon piumino deve essere termoregolante, anallergico, antiacaro, asciutto sulla pelle.

Ovviamente, per mantenere il livello igienico del piumino, questo deve essere lavabile in lavatrice a 40°.

Infine, a livello di ecosostenibilità, è un valido supporto: infatti, permettendo di abbassare il riscaldamento la notte, contribuisce al risparmio energetico.

L’offerta di Fibra1, però, non si ferma qui: tra i suoi servizi, infatti, propone il piumino su misura. Può realizzare un piumino personalizzato, creato sulle effettive esigenze del cliente, aiutandolo, poi, a gestirne la pulizia e la corretta conservazione.

È possibile trovare tutti i migliori prodotti per il benessere del sonno presso il negozio Fibra 1 a Brescia, in piazzale Garibaldi 14.