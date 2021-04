I supermercati di Brescia in cui sfruttare il servizio PagoPA

Stare al passo con i tempi è l’obiettivo che chiunque vuole raggiungere, dal negozio sotto casa alle realtà più grandi. Anche la pubblica amministrazione ha deciso di non rimanere a “guardare” e ha rivoluzionato i propri metodi di pagamento.

I bollettini con cui si ha a che fare tutti i giorni si pagano ormai con lo smartphone anche all’interno della grande distribuzione organizzata, come nelle catene Esselunga ed Iper La grande I, grazie al servizio B2B Connect, sviluppato ed erogato da Satispay, basato sull’integrazione con PagoPA.

Come pagare i bollettini in cassa

Il pagamento di multe, bollette, bollo auto o tasse, spesso porta via molto tempo. Grazie al servizio Connect di Satispay ora si possono saldare tutti i pagamenti della pubblica amministrazione mentre si fa la spesa utilizzando qualsiasi metodo di pagamento (contanti, carte di credito o debito o app digitali come Satispay).

Nel carrello, oltre ai prodotti potrà essere “messo" anche il bollettino e una volta arrivati in cassa non si dovrà fare altro che presentarlo al cassiere che come con un normale prodotto, scannerizzerà il QR code.

Una volta ricevuti i dettagli del pagamento sul terminale, il cassiere potrà confermare l’importo che verrà incluso, con l’aggiunta di 1,50 € di commissione per ogni bollettino, nello scontrino del cliente. Questo avrà al suo interno tutti i dettagli dell’operazione e potrà essere conservato come ricevuta del pagamento.

L’utilità del servizio pagoPA

Non solo comodità e velocità, i vantaggi di questo servizio sono davvero tanti. Anzitutto c’è la semplicità: basta consegnare il bollettino al cassiere e al resto penserà lui. I costi di commissione, poi, sono chiari fin dal primo momento e non ci sono sorprese.

Inoltre, non sempre si ha l’opportunità di recarsi nei luoghi preposti per il pagamento, ma grazie a questo nuovo servizio è possibile ottimizzare i tempi saldando i bollettini mentre si svolge un’attività quotidiana come andare al supermercato.

Dove pagare i bollettini al supermercato a Brescia

I punti vendita della grande distribuzione organizzata stanno sposando questa filosofia “digitale” per venire incontro alle esigenze dei clienti sempre più connessi. Il servizio Connect, integrato al sistema pagoPA, ora disponibile nelle catene di Iper La grande I ed Esselunga sta cambiando le abitudini dei consumatori che a Brescia possono recarsi in queste sedi: