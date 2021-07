Lavoro: una ricerca urgente per magazzinieri in provincia di Bergamo

Si ricercano magazzinieri motivati da inserire presso il centro logistico Amazon a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo: si offre un ambiente dinamico, con la possibilità di crescere professionalmente. Ecco come candidarsi

Se stai cercando lavoro ma non hai particolari esperienze abbiamo ottime notizie per te: Adecco cerca magazzinieri motivati da inserire presso il centro logistico Amazon a Cividate al Piano, in provincia di Bergamo. Non servono qualifiche o esperienze di lavoro precedenti, bastano la tua motivazione e l'atteggiamento giusto.

Clicca qui per scoprire tutti i dettagli e candidati subito!

Informazioni utili

Gli operatori di magazzino costituiscono il fulcro dell'azienda, operando per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in termini di tempi di consegna e qualità del servizio.

Per questa posizione si offre ai dipendenti un ambiente dinamico, attento alla sicurezza e alla qualità del lavoro, con la possibilità di crescere professionalmente. Il salario si colloca nella fascia alta del settore della logistica. Inoltre, ti verrà fornita tutta la formazione necessaria per svolgere al meglio la mansione.

Di cosa ti occuperai

Ricevere la merce e stoccarla nel magazzino;

prelevare e scansionare gli ordini con l'ausilio di uno scanner;

imballare e spedire gli ordini dei clienti;

risolvere gli imprevisti per garantire le consegne ai clienti nei tempi previsti.

I requisiti del candidato ideale

Benché non sia indispensabile un'esperienza pregressa nel settore, il processo di inserimento potrebbe essere agevolato se:

hai esperienza precedente come magazziniere, carrellista, mulettista, spedizioniere, imballatore, addetto alla logistica, addetto allo smistamento, operatore di magazzino; oppure nel settore del commercio, distribuzione, retail, vendite, ristorazione, industria alimentare e del catering.

Sei automunito (preferenziale).

Dai la disponibilità a lavorare su turni, inclusi notturni e festivi, e/o a fare straordinari.

Sei maggiorenne e hai una buona conoscenza della lingua italiana, per una buona comprensione delle procedure e per il rispetto delle norme di salute e sicurezza.

Sei interessato alla posizione? Candidati subito!