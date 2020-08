A Desenzano sul Garda parte l'Ape Tour di Caffè Vergnano

Cosa c'è di più italiano di un caffè? Forse niente!

Domenica 9 agosto l’Ape Tour di Caffè Vergnano arriva a Desenzano sul Garda. Dalle 10 alle 17 la caffetteria su ruote offrirà il caffè a tutti i passanti, un modo per celebrare questa estate tanto insolita quanto italiana.

La partenza è da Piazzale Fleming, ma Ape Car si sposterà per le zone più importanti della città. Per scoprire in tempo reale la sua posizione, basta seguire il profilo Instagram @caffevergnano1882

Fino al 9 Agosto, l’Ape di Caffè Vergnano (sì, quella che consegnava le colazioni a domicilio in tempi di lockdown) sarà in viaggio lungo lo stivale. 15 tappe confermate, 10 regioni e tutta la bellezza dei centri storici e di quegli sfondi tipicamente nostri, così suggestivi da essere lo scenario perfetto per un caffè.

La missione di questo tour? Decisamente romantica e poetica.

“Celebrare il nostro caffè in un’estate tanto insolita, quanto italiana e patriottica. Perché in fondo che sia ristretto, in vetro o in ceramica, con ghiaccio, shakerato, 100% arabica o 80% robusta.” Racconta Carolina Vergnano “Da Nord a Sud sono tanti i modi che caratterizzano il rito lungo lo stivale, ma con un denominatore comune: quello del caffè. Perché dietro un espresso, ci sono tanti gesti regionali e culturali che si incontrano in un Paese. Un Paese ricco di bellezza, paesaggi, gusti e sapori che vogliamo celebrare con una tazzina in mano.”