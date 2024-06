My darkest red: rivelati i dettagli dI "midnight supremacy"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

My Darkest Red è una nuova band dark ’n’ roll formata da musicisti provenienti da due storiche formazioni della scena hard rock bresciana, nate nei primi anni Duemila: Poisonheart e Dreamhunter. Il nuovo progetto offre un potente mix di classico hard 'n' heavy sulla scia di icone quali Alice Cooper, Ozzy Osbourne e Iron Maiden, unito ad elementi dark wave che richiamano le atmosfere decadenti di The Sisters Of Mercy, HIM e The 69 Eyes. La band afferma: “Nelle nostre precedenti esperienze discografiche non abbiamo mai avuto paura di sperimentare e anche in questo progetto abbiamo unito degli aspetti solitamente poco combinati fra di loro. Il disco presenta infatti varie sfaccettature in grado di attirare un ampio bacino di ascoltatori.

Vi accompagneremo in un viaggio, dal tramonto all’alba, attraverso differenti stati d’animo: dai brani più aggressivi e heavy, a veri arena-anthems, passando per ballate dark fino a suggestioni gothic. Il tratto comune del disco è la melodia, presente anche nei brani più aggressivi, soprattutto con ritornelli che difficilmente riuscirete a togliervi dalla testa. A livello lirico i testi manifestano principalmente il nostro amore per i vecchi film horror e la letteratura gotica. Il nostro debutto è un lavoro che omaggia l’era dorata dell’hard’n’heavy, ma con la consapevolezza di essere nel 2024. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto e per noi rappresenta un’evoluzione ulteriore del nostro percorso come musicisti, sintetizzando la nostra passione, caparbietà e amore per la musica.” La pubblicazione di "Midnight Supremacy" è prevista per il 27 Settembre 2024. Il booklet del CD vanta liner notes introduttive scritte da Matteo Piotto (Meltalhead.it), mentre fra gli ospiti si segnala la presenza di Mickey E.Vil (The Mugshots) alle tastiere. Il disco è stato registrato presso il Sonic Bang Studio di Isorella (BS), sotto la guida di Oscar Burato. La copertina è opera dell’apprezzato fotografo bresciano Michele Gusmeri (www.michelegusmeri.it).