Errecom spa e 1000 Miglia: unicità e innovazione italiana ad Automechanika Frankfurt

Una novità per gli appassionati di auto d’epoca Stand B96 – Hall 8: in anteprima mondiale, Errecom presenterà a clienti e visitatori di Automechanika Frankfurt la nuova linea esclusiva in co-branding con 1000 Miglia. La prima e unica gamma al mondo di prodotti per l’efficienza, la pulizia e la manutenzione di tutte le vetture, storiche e no, firmata dal celebre brand della corsa più bella del mondo. Un accordo di esclusiva mondiale, con la quale Errecom corona il sogno di unire la sua storia a quella, quasi centenaria, di uno dei simboli indiscussi del made in Italy.

E lo fa nella vetrina internazionale più prestigiosa per il mondo Automotive: Automechanika. I numeri parlano chiaro: quasi 5000 espositori provenienti da oltre 70 Paesi, e oltre 130 mila visitatori registrati nell’edizione del 2018. È qui che i migliori esperti e professionisti dell’industria automobilistica mondiale si ritrovano a cadenza biennale, ed è sempre qui che, nell’area dedicata alle Classic Car all’interno del padiglione 12, si ritroveranno, anche in questa edizione, appassionati e collezionisti di auto d’epoca che, siamo certi, non si perderanno questa anteprima mondiale. I prodotti a marchio 1000 Miglia compongono una linea professionale che Errecom ha progettato ad hoc, forte della profonda conoscenza in materia di impianti A/C e auto, maturata da più di un ventennio: turafalle e traccianti, additivi per impianti di climatizzazione, pulitori specifici, trattamenti purificanti per abitacolo e molto altro. Sui packaging dall’elegante fondo total black, in pieno stile Errecom, spicca l’iconica freccia rossa di 1000 Miglia che sottolinea l’unicità e l’originalità di una linea di prodotti che, oltre l’indiscussa qualità, vuole portare nelle officine di tutto il mondo l’appeal e la bellezza italiana. Ma cosa accomuna Errecom alla 1000 Miglia? Passione, tradizione, eccellenza e una città: Brescia.

È nello stesso contesto geografico dove Errecom ha sede, infatti, che nel 1927 nasceva la corsa più bella del mondo. Un’idea che, con la tenacia e la perseveranza degli organizzatori, ha preso la forma di un percorso, una gara, ma soprattutto un appuntamento annuale. A way of living. Da Brescia la gara parte e, sempre a Brescia, la gara arriva. Leonessa d’Italia, provincia trainante per l’economia del Paese, casa di gente operosa ma anche dimora di intraprendenza e ingegno.

Una volta l’anno, Brescia si colora di rosso e blu per rendere omaggio a questa manifestazione che richiama da tutto il mondo appassionati di auto d’epoca. Arrivate dai musei delle case automobilistiche o dai garage di entusiasti collezionisti, le vetture sfrecciano tra le vie della città nei momenti più emozionanti della gara, la partenza e l’arrivo, liberando nell’aria un mix di adrenalina e competizione. E proprio nel fervore di questa Corsa, che prima che gara vuole essere storia e tradizione, Errecom trova testimonianza di sé e della sua gente, della sua storia e del suo percorso. Non è solo il contesto automobilistico, nel quale Errecom opera dagli arbori della sua nascita, a creare questo legame, ma qualcosa di più profondo: il senso di appartenenza ad una comunità che condivide la stessa voglia di creare e il medesimo desiderio di eccellere, rappresentando in tutto il mondo qualcosa di unico, esclusivo e con uno stile tutto italiano.