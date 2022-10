Givi alla fiera di Colonia: nuovi accessori, caschi e brevetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Givi, lo storico brand bresciano leader mondiale nel settore degli accessori moto, partecipa alla Fiera Intermot di Colonia, da martedì 4 a domenica 9 ottobre 2022 (Fiera di Colonia, Hall 7, stand C010/D019.) Anche quest’anno sono numerose le proposte innovative da scoprire – di prodotti e di soluzioni - e soprattutto da provare! Sempre all’insegna della sicurezza e delle più alte performance. Lo stand GIVI comprenderà ben 6 aree: Adventure, Touring, Urban, Sport, Cafè Racer e Givi Electric, dove sarà possibile trovare top case, valigie e accessori per i diversi modi di vivere le due ruote; HPS, riservata ai caschi e Technical Part, esposizione di ricambi e fissaggi.

Un’ulteriore parte dello stand sarà dedicata al nuovo marchio GIVI-Bike per la bicicletta. Come sempre tutta da godere l’esposizione delle moto più iconiche allestite con accessori creati per i singoli marchi da GIVI Due le novità Massima qualità al minor prezzo: bauletto Monokey Alaska Comodo e capiente, ALA 56 è un top case posteriore da 56 lt che completa la famiglia Alaska, l'iconica linea di valigie in alluminio per il mototurismo apprezzata dal pubblico per la sua straordinaria efficienza e la praticità. Può accogliere 2 caschi modulari e ha un'estetica sobria e lineare con 4 passacinghia inglobati negli angolari per agganciare un ulteriore carico. In più, il silicone e le guarnizioni presenti anche su ogni singolo rivetto, assicurano il miglior comfort. Il sistema di chiusura è dotato di serratura Security Lock.

Degna di nota pure la qualità dei materiali che sono fondamentalmente 3: lastre di alluminio da 1,5 mm con componenti in acciaio inox e tecnopolimeri rinforzati. Alaska 56 introduce 2 brevetti: il sistema Wirelease® già presente sulle laterali per favorire le operazioni di sgancio e aggancio con estrema comodità e l’aggancio MONOKEY®, il più diffuso al mondo, che permette l’apertura e lo sgancio con un'unica serratura e una sola chiave. Il prodotto è disponibile anche nella versione da 44lt che offre le stesse caratteristiche tecniche. Prezzi: Top Case ALA56A (ALU): 429,00 euro; ALA56B (BLACK): 484,00 euro; Top case Monolock E46 Riviera New entry dell’autunno 2022, E46 Riviera è un top case Monolock da 46 litri concepito con nuove tecnologie. Un progetto mirato a rendere il bauletto non solo un elemento funzionale, ma con caratteristiche estetiche e tecniche esclusive. Nella gamma di Top Case Monolock è il primo da 46lt. E’ provvisto di piastra e kit di fissaggio universale. Può contenere 2 caschi modulari e presenta numerosi punti di forza: le cerniere del coperchio sono ricavate direttamente dal fondo, caratteristica che ha reso l’accessorio più pratico nelle fasi di carico e scarico, senza più avere a che fare con viti, fori e cordine.

Accurata ricerca è stata posta nello studio dell’ottimizzazione dello spazio interno. Notevole anche l’impatto estetico: E46 Riviera presenta 2 catadiottri che grazie alla speciale verniciatura interna, offrono maggiore durata della qualità nel tempo. E’ disponibile in 2 versioni: E46N, con catadiottri rossi ed E46NT catadiottri fumè. Prezzo: € 209,00 GIVI – Il brand e l'azienda Oggi il brand per eccellenza degli accessori moto che il prossimo anno celebrerà il 45° anniversario è il gioiello di famiglia della GIVI SpA, una world company con propria rete distributiva internazionale, a presidio del mercato mondiale, L'azienda vanta lo stesso spirito intraprendente del giorno della sua fondazione, con la mission di progettare, realizzare e distribuire prodotti di qualità, in grado di elevare l'equipaggiamento della moto e del motociclista in termini di comfort e sicurezza.

Passione, design e artigianalità italiana, forte attitudine tecnologica e profonda conoscenza dei materiali: sono questi gli ingredienti del successo planetario di Givi, un percorso che ha trasformato l’idea di business del Fondatore in un riferimento mondiale per gli accessori moto. L'approccio high-tech si concretizza a partire dagli studi preliminari sulla modellazione con le più avanzate applicazioni dei sistemi CAD che consentono la verifica diretta di tutte le possibili varianti costruttive per una sicurezza totale del prodotto finale, fino alle più accurate prove qualità. La completezza delle referenze soddisfa ogni esigenza del mercato La formazione è un altro impegno forte: negli ultimi anni sono entrati nel reparto R&D giovani ingegneri meccanici e designer, tutti motociclisti, provenienti dall’Università di Brescia grazie a una collaborazione con l’ateneo cittadino.

Givi è anche una community sul portale web givixplorer.com, iniziativa editoriale creata per condividere la passione dei viaggi in moto e per avere un posto dove incontrare quanti, utenti GIVI nel mondo, hanno lo stesso interesse e amano scambiare esperienze, consigli e itinerari; vi si trovano anche tutorial oltre a notizie sui Paesi, le culture e i luoghi da visitare, gli appuntamenti da non mancare come fiere, motoraduni e test ride.