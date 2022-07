Brescia: Givi presenta e206, il nuovo accessorio che trasforma top case e valigie in comodi trolley

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Versatilità, innovazione, robustezza. Sono queste le parole chiave per gli accessori moto Givi che si arricchiscono sempre di nuove funzionalità grazie anche alla tecnologia. Ecco infatti il nuovo supporto high-tech E206 che consente di utilizzare top case e valigie da moto dotati del sistema di aggancio Monokey come pratici trolley una volta scesi dal proprio mezzo.

Comodo e leggero, E206 è costituito da una maniglia estraibile di lunga escursione e due ruote con cuscinetti anti rumore sostituibili in caso di usura. Le dimensioni contenute e la possibilità di piegarlo sono studiate perché possa facilmente essere trasportato in sella direttamente all’interno di un borsone o di un top case inserito nella rete sotto il relativo coperchio. In più,rispetto al modello S410, base trolley più strutturata attualmente in gamma, E206 rappresenta l’alternativa light: è più economico, e dunque alla portata di molti motociclisti/scooteristi, ma capace di supportare su ruote una valigia in modo agile.

Completano i punti di forza del prodotto l’universalità di utilizzo (è compatibile con tutte le valigie Monokey, posteriori e laterali) e l’alta qualità dei materiali - acciaio, alluminio e plastica particolarmente resistente allo stress meccanico. Misure: da chiuso E206 è 39 cm, da aperto la sua base su rotelle è larga 27 cm mentre la struttura portante si sviluppa in altezza fino a toccare i 100 cm grazie all’azione permessa dalla maniglia telescopica. Costo: €69