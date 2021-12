Ministri volontari di scientology celebrano i diritti umani donando sangue

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Sabato, un gruppo di Ministri Volontari di Scientology bresciani, si sono recati al Centro di Raccolta dell’AVIS della città per effettuare la donazione del sangue. L’iniziativa aveva preso corpo in giugno quando 24 di loro si erano sottoposti alla necessaria visita di idoneità che, per alcuni, ha richiesto aggiornamenti e ulteriori verifiche. In occasione della Giornata mondiale dei Diritti Umani del 10 dicembre, con la collaborazione dell’AVIS di Brescia, alcuni dei volontari hanno concentrato la donazione nel giorno di Sabato 11.

In questo modo si è voluto celebrare questa data, dando corpo al 29° diritto che afferma: “Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità”. I volontari hanno quindi inteso donare il loro sangue proprio a favore della loro comunità ben sapendo che questo gesto potrà essere utilizzato nei momenti in cui la salute di un essere umano sarà a rischio. I volontari proseguiranno nel loro programma di donazione del sangue ben felici di svolgere una attività di aiuto, aspetto particolarmente caro ai Ministri Volontari di Scientology che hanno adottato, a livello internazionale, il motto “Qualcosa si può fare qualcosa a riguardo”. Ministri Volontari della Chiesa di Scientology Originariamente avviato negli anni ’70 come programma ideato da L. Ron Hubbard per rimediare al decadimento spirituale della società, il gruppo dei Ministri Volontari è diventato una grande forza indipendente di soccorso in tutto il mondo quando il sig. David Miscavige, leader ecclesiastico di Scientology, pubblicò un appello all’azione in seguito a drammatici fatti dell’11 settembre 2001. Un Ministro Volontario è una persona che “aiuta il suo prossimo come opera di volontariato, ripristinando lo scopo, la verità e i valori spirituali nella vita degli altri”.

Centinaia di migliaia di persone, al di là del loro credo, sono state addestrate, di persona oppure online, su un’ampia serie di tecniche basate sui fondamenti di Scientology per alleviare le sofferenze fisiche, mentali e spirituali e migliorare ogni aspetto della vita: comunicazione, studio, matrimonio, modo di allevare i figli, affrontare lo stress, avere successo nel lavoro, raggiungere le proprie mete e molto altro ancora. Inoltre, una rete globale di volontari forma la Squadra Permanente di Ministri Volontari per Intervento in Caso di Calamità, che si mobilita sia per quelle causate dall’uomo che naturali, rispondendo all’appello ovunque sia necessario. Collaborando con circa 1.000 organizzazioni ed enti, tale squadra ha utilizzato le proprie abilità ed esperienza per fornire supporto fisico e aiuto spirituale in centinaia di luoghi colpiti da calamità.

Per maggiori informazioni: www.ministrovolontario.it