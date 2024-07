Forti temporali: frane e alberi abbattuti, strade bloccate

Per la giornata di oggi, venerdì 12 luglio, la Protezione Civile lombarda ha diramato un'allerta gialla per il Bresciano riguardante Valcamonica, Prealpi e grandi laghi. Purtroppo si registrano i primi danni, con alberi caduti sulla Strada Provinciale 294 che da Angolo Terme porta in Val di Scalve. Qui il bollettino meteo di oggi con le mappe di rischio.

Alberi caduti, ma pure grossi massi sulla carreggiata a Forno Allione. Circolazione bloccata e traffico in tilt. I rovesci più intesi dovrebbero riguardare i rilievi, mentre in pianura sono previsti temporali più brevi e meno violenti.