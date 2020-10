Non solo temporali, è allerta vento: in arrivo raffiche violente fino a 80 km orari

Per la giornata di venerdì non sono attesi solo forti nubifragi con rischio alluvioni, ma anche violente raffiche di vento: "Dal tardo pomeriggio - scrive Meteopassione.com - sono attesi venti oltre i 50km/h, con possibili raffiche fino a 70-80km/h. In special modo nella zona di Brescia città, dove ci sarà anche un noto effetto locale che si verifica con questa dinamica".

"Il fenomeno - scrivono ancora i meteorologi bresciani - è dovuto a un profondo minimo depressionario che scenderà sulla Francia e attiverà forti correnti sciroccali in risalita sull'Adriatico. Sarà un effetto temporaneo, prima del cambio di correnti nel corso della giornata di sabato, con graduale ingresso di aria più fredda in quota da Nord-Ovest".