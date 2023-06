Temporali, allerta gialla nel Bresciano: rischio grandine e allagamenti

Anche per la giornata di oggi, rimane attiva l'allerta gialla temporali in Lombardia da parte della Protezione Civile: "Si prevedono, durante la mattinata, residui rovesci sparsi o locali temporali, piu? probabili sui rilievi, specie sulle zone prealpine e Appennino, non si esclude un occasionale interessamento anche delle zone di pianura, specie quelle occidentali – si legge nell'Allerta di Protezione Civile n. 2023.68 –. Nel pomeriggio/serata sara? possibile una nuova intensificazione delle precipitazioni sui rilievi prealpini, su Appennino e sulle pianure centrali e occidentali. Si segnala la possibilita? di grandine medio-piccola". Nel Bresciano, l'allerta riguarda la Valcamonica, i laghi e le Prealpi e l'alta pianura.

La spiegazione degli esperti di ZenaStormChaser: "Una goccia di aria fredda proveniente da nord est indurrá correnti cicloniche nord occidentali in quota, con forte instabilità pomeridiana e serale – scrivono i meteorologi –. Valori di cape (energia disponibile ai temporali) prossimi ai 2000J/Kg, uniti ad un leggero incremento del Windshear (variazione di intensità e direzione del vento con la quota) suggeriscono la possibilità di grandine di medie dimensioni. L'acqua precipitabile su valori molto alti aumenta la probabilità di allagamenti e locali esondazioni".



La zona 2 indica i territori con maggiori rischio di temporali intensi - fonte: ZenaStormChaser