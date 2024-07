Nubifragi in arrivo, vento a 50 km orari: allerta gialla della Protezione Civile

Per la giornata di oggi, venerdì 19 luglio, la Protezione Civile lombarda ha diramato un'allerta gialla per rischio forti temporali su quasi tutta la Regione. Saranno possibili – si legge nel documento di allertamento – "locali accumuli di pioggia fino 50-70 mm/24h, mentre a livello areale sono attesi accumuli contenuti. Dal pomeriggio e fino a sera sulle aree di pianura, in concomitanza degli eventi convettivi, saranno possibili raffiche di vento di breve durata oltre 50 km/h".

In provincia di Brescia, i temporali più intensi sono previsti verso le 23 di oggi, venerdì 19 luglio. Nell'immagine sotto, la proiezione satellitare di Meteo & Radar.