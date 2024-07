Nuova allerta gialla della Protezione Civile: quando arrivano i temporali

La Protezione Civile lombarda ha emesso una nuova allerta gialla per il maltempo, che coinvolgerà la nostra provincia nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 luglio. Il documento prevede un rischio di forti temporali per pianura, grandi laghi e Prealpi. Sembrerebbe salvarsi, dunque, solo l'arco alpino.



Nello specifico, acquazzoni sono attesi in città e in pianura verso mezzanotte; la pioggia sarà meno intensa nella Bassa, maggiormente a ridosso dei rilievi. L'allerta della Protezione Civile resterà in vigore dalle 18 di oggi alle 9 di domani mattina: massima attenzione, quindi, per chi dovrà mettersi in macchina per recarsi al lavoro. Consultare i bollettini meteo e, in caso, spostarsi con i mezzi pubblici.

"Tra stanotte e primo mattino di domani, su tutta la regione permarrà tempo perturbato con rovesci o temporali sparsi, più insistenti sui settori centro-orientali – si legge nel documento di allertamento –. Dalla tarda mattinata è prevista variabilità con nuovi addensamenti sulla fascia prealpina e sviluppo di rovesci o temporali, in successiva estensione alla fascia pedemontana, possibili isolati anche altrove . Fino al primo mattino sono attesi venti moderati orientali o meridionali con rinforzi su pianura ed Appennino, dalla tarda mattinata in generale attenuazione".