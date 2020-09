Ondata di maltempo in arrivo: rischio nubifragi e grandine

Sarà un lunedì bagnato, almeno in Lombardia. Le previsioni per l’inizio della prossima settimana non sono affatto belle: Regione Lombardia e Protezione Civile hanno emesso un’allerta gialla, mentre il portale 3bmeteo.com mette in guardia sul rischio di nubifragi e grandine. Nubi e pioggia fino dalla serata di domenica su parte della nostra provincia.

“Nel corso della giornata di domenica, una ampia saccatura in approfondimento dal Nord Europa determina condizioni di progressiva instabilità sul Nord Italia, con ingresso di aria più fredda a partire dai settori alpini. A partire dal pomeriggio si conferma l'intensificazione dei fenomeni sui settori prealpini e sulla parte occidentale alpina, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, con media probabilità di temporali forti (in particolare su Valchiavenna, Prealpi occidentali, Orobie bergamasche e Valcamonica). A partire dalla serata i rovesci e temporali interesseranno anche la fascia pedemontana e di pianura occidentale” , si legge nel documento della Protezione Civile.

“Lunedi nella notte e al mattino piogge e rovesci sparsi su tutti i settori con locali temporali - scrive invece Meteopassione.com - Nel corso del pomeriggio tempo in miglioramento, precipitazioni in esaurimento. In serata insiste qualche nube. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in calo."