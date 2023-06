In arrivo pioggia e temporali: rischio grandine e allagamenti

Meteo. Continua l'instabilità sull'Italia legata alla presenza di aria fredda in quota, con temporali localmente molto intensi.

"Dal primo pomeriggio i temporali riconquisteranno i monti da nord a sud, con sconfinamenti localizzati lungo il Tirreno – spigano gli esperti di ZenaStormChaser –. Sulla Pianura Padana nuovi fenomeni dal tardo pomeriggio sera che risulteranno più intensi sulle alte pianure".

Si tratta di una situazione di instabilità "senza forzanti definite – spiegano ancora i meteorologi –, che lascia un grosso margine di incertezza sulle aree realmente interessate. I rischi maggiori riguardano gli allagamenti, a causa della stazionarietà dei fenomeni e la grandine che potrà toccare i 3 cm di diametro".

Previsioni a Brescia

In città, in pianura e sui laghi la pioggia è attesa a partire dalle 20. Nelle medie e alte valli temporali in arrivo già nel pomeriggio. I fenomeni saranno più intensi nella zona ovest della provincia.