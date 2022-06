Il fronte temporalesco sta per arrivare: "Raffiche di vento e grandinate"

Come preannunciato dalle previsioni meteo, nella giornata di oggi arriveranno precipitazioni anche di forte intensità sulla nostra provincia. Il fronte temporalesco sta già attraversando Valle d'Aosta e Piemonte, spingendosi fino al Lago Maggiore. Si segnalano, in quelle zone, grandinate di grosse dimensioni e anche una supercella.

Per quando riguarda il Bresciano, spiegano gli esperti di Meteopassione.com, "ad iniziare dalla tarda mattina e inizio pomeriggio ci saranno precipitazioni su Alpi e Prealpi. La fase più intensa del peggioramento è attesa dall'inizio della serata fino alle prime ore della notte. Le zone più colpite sembrano essere quelle prealpine con fenomeni che insisteranno maggiormente sulla zona est della provincia, ossia parco del Garda, Valle Sabbia e alta provincia orientale. Non si escludono fenomeni di forte intensità, raffiche di vento e grandinate. Domani sarà una giornata già discreta in pianura ma ancora instabile sui rilievi. Il caldo allenterà la presa ma solo temporaneamente".