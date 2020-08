Sono in arrivo violenti temporali: le zone del Bresciano più a rischio

"Attenzione: rischio temporali forti in Lombardia nella serata odierna": a rilanciare l'allarme, che il nostro giornale aveva anticipato giovedì notte, sono gli esperti di Meteopassione.com.

Gli esperti fanno ora chiarezza sulle zone potenzialmente più a rischio, sia in Lombardia sia nella nostra provincia. Ricordiamo che saranno possibili grandinate e supercelle.

"Abbiamo voluto attendere fino all'ultimo prima di questa previsione, in quanto la collocazione dei fenomeni violenti è molto complicata - si legge su Meteopassione.com -. Sebbene temporali sparsi nel corso della giornata non siano da escludere, sarà la serata il momento in cui ci sarà l'evento più rilevante. Dai modelli di stamattina le zone dove si potrebbero verificare i fenomeni più intensi sembrano essere Lecchese, Brianza e Bergamasco".

Per quanto riguarda il Bresciano, per i meteorologi sarà "sicuramente coinvolta la Val Camonica, a rischio anche la Franciacorta e il lago d'Iseo. Le altre zone sembrano meno a rischio di fenomeni particolarmente violenti".