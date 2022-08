Maltempo in arrivo con violenti temporali e rischio supercelle al Nord

Una nuova perturbazione è in arrivo sul Nord Italia, causata da una saccatura atlantica scenderà nelle prossime 48 ore verso Francia e Spagna, erodendo l'anticiclone: "I suoi effetti si noteranno già nel corso di mercoledì con un deterioramento del tempo al Nordovest, dove giungeranno i primi rovesci e temporali nel corso della giornata, tendenti a divenire anche forti e ad estendersi lentamente verso est. A brevissima distanza seguirà un secondo impulso perturbato giovedì che determinerà una recrudescenza dell'instabilità al Nord, con temporali anche violenti", spiega il meteorologo Lorenzo Badellino di 3Bmeteo.com.

Su Brescia città possibili temporali già nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 agosto. I fenomeni più intensi sono però attesi domani, con precipitazioni abbondanti nel corso della notte. Il maltempo colpirà nello stesso arco di tempo l'intera provincia, ma le aree maggiormente interessate dai temporali (anche violenti) saranno la pianura e la fascia pedemontana.

Rischio supercelle

Al Nord saranno possibili fenomeni supercellulari, ma, per fortuna, il Bresciano dovrebbe essere risparmiato da eventi particolarmente estremi, che – nella giornata di oggi – colpiranno con maggiore probabilità Val d'Aosta e Alto Piemonte, spingendosi fino al Nordovest lombardo e alla zona del Lago Maggiore, dove "saranno possibili grandinate di medie dimensioni. In valle d'Aosta i fenomeni più corposi si avranno sui settori meridionali e orientali", scrivono gli esperti di ZenaStormChaser. Per quanto riguarda la Lombardia, "un veloce passaggio temporalesco potrà verificarsi sulla parte centro orientale", spingendosi "fino al Veneto occidentale e basso Trentino. Non ci troviamo d'accordo con l'ipotesi di Arome (modello numerico di previsione meteorologica, ndr) e altri modelli che vedono un passaggio a dir poco devastante su gran parte della Pianura Padana".



Nella zona arancione, possibili supercelle il 17 agosto:



Fonte: ZenaStormChaser.it