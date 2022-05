Maltempo sul Nord Italia: in arrivo temporali con grandine e vento forte

Sulla Lombardia è in arrivo una perturbazione che porterà temporali e vento forte, con possibilità di grandinate anche di medie dimensioni. Nella giornata odierna, il tempo sarà "inizialmente soleggiato o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, salvo già al mattino primi rovesci o temporali su Friuli orientale, in estensione verso ovest, legati al fronte in discesa dal Nord Europa – spiega Lorenzo Badellino di 3Bmeteo.com –. Con il passare delle ore, rovesci e temporali si intensificheranno al Nordest e si estenderanno verso ovest in modo irregolare all'Emilia Romagna e Lombardia, a tratti intensi e localmente accompagnati da grandine a ridosso delle Alpi lombarde".

A causare il maltempo sull'Italia sarà un vortice mediterraneo e un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa, che – oltre alle precipitazioni – provocherà un brusco abbassamento delle temperature entro sera (domani ci sveglieremo anche con meno 10°C). Verrà infatti a generarsi una condizione favorevole allo sviluppo di temporali semi-stazionari, localmente intensi e con precipitazioni molto abbondanti, dislocati lungo il fronte di spinta padana dell’Est nei bassi strati atmosferici. In provincia di Brescia, i temporali interesseranno – intensificandosi a partire della 14 – l'arco alpino e prealpino. Le precipitazioni più consistenti sono attese sulle valli e le montagne comprese tra il Lago d'Idro e il Lago d'Iseo: Bagolino e la valle del Caffaro, alta Val Trompia, alta Val Sabbia e Valgobbia. Il Valcamonica le piogge si faranno più abbondanti a partire dalle 19.