Grandine e nubifragi, non è ancora finita: nuova allerta per il Bresciano

Dopo i nubifragi e le intense grandinate di ieri (video), il maltempo continuerà anche nella giornata di oggi, giovedì 23 maggio: "In Lombardia – scrivono i meteorologi di Zenastormchaser.it –, i fenomeni più corposi sono attesi sui settori centro orientali, in successiva evoluzione verso est nord-est. In tutte le aree con il livello 2 (mappa sotto, ndr) sono attese grandinate di piccole medie dimensioni (max 2-3 cm) e possibili allagamenti, non si escludono accumuli di grandine al suolo". Per il Bresciano, la Protezione Civile lombarda ha diramato un'allerta gialla per i temporali riguardante i laghi, le prealpi e la Valcamonica: "Il transito sull'arco alpino di un impulso più instabile associato alla depressione che persiste sull'Europa, porterà precipitazioni sparse dalla mattinata, a prevalente carattere di rovescio e temporale – si legge nel documento di allertamento –. Previsti nella prima parte della giornata fenomeni più insistenti sui settori occidentali, più diffusi dalla tarda mattinata e nel pomeriggio. Attese precipitazioni areali con cumulate tra 15 e 30 mm/12h sui settori occidentali e la pianura, con possibili picchi isolati tra 30 e 50 mm/12h nelle zone interessate dai nuclei temporaleschi. Si segnala che saranno possibili temporali a tratti persistenti, con probabilità medio-bassa di fenomeni forti. È attesa inoltre un'intensificazione del vento dai quadranti Sud-occidentali sui rilievi di confine".