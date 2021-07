Allerta meteo: rischio temporali, grandine e forte vento

Cosa succederà in provincia di Brescia? Le previsioni meteo per la giornata di martedì 13 luglio

Dopo le tempeste della scorsa settimana, in Lombardia tornano forti rovesci e temporali. Fin dalla mattinata di martedì si potranno osservare fenomeni temporaleschi sparsi su tutta la regione con alcune aperture soleggiate nelle ore centrali della giornata.

Le precipitazioni saranno intense su tutta la fascia alpina, prealpina e di pianura, e più deboli a tratti intermittenti sulla parte della bassa pianura e Appennino. “Le aree a forte rischio saranno le pianure centro-orientali, con estensione dalla pedemontana appenninica emiliana fino al Veneto. Qui la situazione è molto più dinamica, le celle avranno forte mobilità", riporta il Centro Meteorologico Lombardo.

Rischio grandine e forte vento

Nelle prime ore del pomeriggio potrebbero dunque svilupparsi "temporali localmente intensi tra centro-est Cremonese, Bassa Bresciana orientale, Mantovano e Garda, con associata grandine e colpi di vento". In serata andremo incontro a progressiva attenuazione, in particolare sui settori di pianura. Le precipitazioni saranno a carattere temporalesco, con alta probabilità di fenomeni severi e diffusi. Sin dal mattino vento in intensificazione dai quadranti orientali in pianura (raffiche tra 35 e 50 km/h), da Sud-Sudest sui rilievi prealpini e alpini (raffiche tra 45 e 65 km/h).

"La progressiva estensione sul Nord Italia di una circolazione fresca in quota determinerà tempo ancora a tratti instabile mercoledì 14 (specie sui rilievi) e forse anche giovedì 15, tuttavia senza particolari criticità - fanno sapere ancora dal Centro Meteorologico Lombardo - Temperature in calo e quasi freddo (per il periodo) in montagna".