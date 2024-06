Caldo e bel tempo, ma per poco: in arrivo temporali con rischio grandine

Dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni, la provincia di Brescia si sta godendo una parentesi stabile con temperature pienamente estive, grazie alla presenza dell'anticiclone africano che si sta intensificando all'altezza del Mediterraneo centrale. Si tratta, purtroppo, di una breve parantesi: il maltempo è infatti già alle porte.

Nel corso di sabato, spiega Lorenzo Badellino di 3Bmeteo.com, "un fronte collegato ad una depressione in arrivo dalla Penisola Iberica raggiungerà il Nord Italia e determinerà un peggioramento nel pomeriggio a partire dalle Alpi occidentali, con temporali in intensificazione e in sconfinamento entro sera a parte della Pianura Padana centro-occidentale". Il portale IlMeteo.com prevede, a partire dalle 23 di sabato, un temporale con accumuli consistenti e rischio grandine su Brescia città. Contemporaneamente, le piogge saranno ancora più intense su Alpi e Prealpi, in principal modo nella media Valcamonica. Quella di sabato notte sarà una perturbazione di passaggio, domenica tornerà il sereno ma con temperature massime più vivibili rispetto alle attuali: in città la colonnina di mercurio non dovrebbe superare i 28°C.

E la prossima settimana? Non ci sono buone notizie, purtroppo: "Il passaggio instabile che nel weekend coinvolgerà parte delle regioni settentrionali – si legge ancora su 3Bmeteo.com – fungerà da apripista ad una serie di successivi fronti di matrice atlantica che, dall'inizio del nuovo mese, transiteranno da ovest ad est sullo scacchiere europeo, abbassandosi di latitudine. Anche l'Italia verrà progressivamente coinvolta e, già nel corso di lunedì, un nuovo fronte scorrerà sulle regioni settentrionali rinnovando condizioni di instabilità con rovesci e temporali che potranno risultare anche forti".

Siamo ancora molto distanti per fare previsioni certe. I diversi portali meteo italiani, tuttavia, concordano su un peggioramento per le Alpi e le Prealpi bresciane già a partire da lunedì. Il maltempo dovrebbe poi estendersi al resto della provincia nelle giornate di martedì e mercoledì.