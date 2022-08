Centro Meteo Lombardo: "Rischio allagamenti e grandine di grosse dimensioni nel Bresciano"

Nuova allerta meteo per i temporali in corso da stamattina sulla nostra provincia. Dopo l'allerta arancione lanciata dalla Protezione Civile, ora tocca al Centro Meteo Lombardo, che ha incluso la pianura e la fascia pedemontana dell'Est bresciano, dalla città al lago di Garda (vedi mappa sotto), nell'area di massimo rischio per temporali violenti, con possibilità di grandine di grosse dimensioni e allagamenti, fino all'alba di venerdì 19 agosto.