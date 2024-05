Con il tiepido sole di venerdì mattina il peggio sembra passato: ma la giornata di giovedì 23 maggio è stata comunque da dimenticare per l'ennesimo nubifragio che ha colpito la nostra provincia. Il meteo ha picchiato duro soprattutto nella Bassa Bresciana: si segnalano allagamenti e disagi in tutti i municipi della zona, da Montichiari a Orzinuovi, da Carpenedolo a Manerbio. Prime grandinate importanti (e siamo solo in primavera) a Bagnolo Mella e Leno: allagamenti e grandine hanno danneggiato campi e coltivazioni.

Meloni, angurie, zucche ma anche albicocche, mais, orzo e frumento rovinati dalla grandine, mentre il fieno marcisce nei campi impregnati d'acqua: è il bollettino tracciato da Coldiretti Lombardia dopo le ultime piogge torrenziali unite a locali grandinate, in base alle segnalazioni che stanno arrivando dai tecnici al lavoro sul territorio.

L'allarme lanciato da Coldiretti

Il meteo pessimo di questi giorni non ha risparmiato la Lombardia: nella Bergamasca e nel Bresciano si segnala una situazione in peggioramento per il mais. “I terreni sono ormai distese di fango impossibili da lavorare – spiegano i tecnici di Coldiretti – e le colture in campo sono compromesse, mentre le semine programmate sono tutte saltate”. Per la Coldiretti Lombardia “gli ultimi episodi di nubifragi e grandinate sommano nuovi danni alle criticità già denunciate nei giorni scorsi, che coinvolgono praticamente tutta la Lombardia, da Brescia a Bergamo, dalla Brianza al Milanese, da Mantova a Cremona a Pavia: semine in tilt, trapianti di pomodori bloccati, pericolo di asfissia per orzo e frumento, piante più fragili di fronte agli attacchi di funghi e parassiti”.

“L'agricoltura – conclude Coldiretti in una nota – è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, con danni provocati da siccità e maltempo che in tutta Italia, nel 2023, hanno superato i 6 miliardi di euro”.