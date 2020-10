Massima allerta maltempo: temporali con vento e grandine, rischio alluvioni

"Massima attenzione! Forte peggioramento in arrivo sul Nord-ovest da stasera e che persevererà pericolosamente domani". A lanciare l'allarme maltempo sono gli esperti di Meteopassione.com.

La perturbazione entra nel vivo sulle regioni settentrionali, dove il tempo subirà un sensibile peggioramento. Spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: "Piogge e rovesci anche di forte intensità in estensione dal Nordovest al Triveneto, specie a ridosso delle zone alpine, e temporali in Liguria. Possibili nubifragi su Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia e Versilia. Rovesci in arrivo su ovest Emilia, in prevalenza asciutto invece su Emilia orientale, Romagna e basso veneto".

La zona maggiormente colpita sarà probabilmente l'Alto Piemonte, dove sono attesi accumuli di pioggia oltre i 200-300 mm in 24 ore, con rischio alluvioni. "Situazione critica anche in Lombardia - si legge ancora su Meteopassione.com -, dove localmente potrebbero esserci disagi legati alle forti piogge. Altre perturbazioni sono attese nel week-end fino a lunedì, seppur con relative pause tra un peggioramento e l'altro. L'autunno inizia subito a fare sul serio".





Weekend burrascoso

"Ci attende un altro weekend decisamente movimentato dal punto di vista meteorologico" – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – "quanto la parte più attiva della perturbazione porterà rovesci e temporali a più riprese soprattutto al Centronord, con rischio per locali nubifragi, grandinate e colpi di vento. Più ai margini il Sud con precipitazioni scarse, se non del tutto assenti, e maggiori spazi assolati, fatta eccezione per qualche pioggia o rovescio in più sulla Campania. Da segnalare inoltre il vento che tornerà a soffiare forte ora di Scirocco ora di Libeccio, specie tra venerdì e sabato, quando su Tirreno e Liguria si prevedono raffiche anche di oltre 70km/h e relativi mari in burrasca."