Allerta gialla temporali: possibili raffiche fino a 70 km orari

Allerta gialla temporali della Protezione Civile lombarda, anche in pianura: "Le precipitazioni, a carattere temporalesco da sparse a diffuse, interesseranno nel corso del pomeriggio la fascia alpina e prealpina e piu? marcatamente la parte centro-orientale, quindi nel corso della serata andranno incontro ad attenuazione e parziale esaurimento a partire dai settori occidentali", si legge nel documento del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali.



"Nel pomeriggio – continua la nota –, la perturbazione scendera? in latitudine e investira? anche buona parte della pianura, inizialmente i settori occidentali per poi spostarsi verso est nel tardo pomeriggio. I fenomeni si intensificheranno con maggior probabilita? sulla parte centro-orientale, dove rovesci sparsi o temporali saranno possibili anche in serata. Nel tardo pomeriggio e in serata rinforzi di vento saranno possibili ovunque in concomitanza con gli eventi temporaleschi, piu? estesi e persistenti sui rilievi prealpini e fascia pedemontana centro-orientale, con possibili raffiche fino a circa 70 km/h".

Nel Bresciano, l'allerta gialla riguarderà i laghi, le Prealpi e l'alta pianura (qui la pioggia è attesa verso le 19). Di seguito, la mappa dell'intera regione: