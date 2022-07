Temporali, allerta gialla della Protezione Civile: "Non escluse forti grandinate"

Se il caldo torrido non lascia la sua morsa sull'intera penisola, al Nord sono attesi nella giornata di oggi fenomeni temporaleschi, anche localmente intensi con rischio grandine: "Attenzione all'area 2 per supercelle e grandinate (Vicentino, Trevigiano e Padovano in primis) – scrivono gli esperti di ZenaStormChaser –. La grandine potrà risultare, localmente, di grosse dimensioni. Un po' come per la supercella di ieri in Piemonte".



Per quanto riguarda la nostra regione, "nel corso del pomeriggio – scrive la Protezione Civile lombarda – si prevedono condizioni instabili principalmente su fascia alpina e prealpina. Sono attese precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio e temporale che, nelle prime ore del pomeriggio, potranno interessare Alpi e Prealpi. Non sono esclusi isolati e occasionali rovesci in pianura centro occidentale, con probabilità da molto bassa a bassa di eventi di forte intensità e al più possibili isolati. Dal tardo pomeriggio le precipitazioni andranno incontro ad attenuazione fino ad esaurimento ovunque nelle prime ore della sera".

Nel Bresciano, all'allerta gialla – sempre diramata dalla Protezione Civile – riguarda esclusivamente la Valcamonica. Di seguito, la mappa dell'intera regione: