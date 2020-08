Forte temporale: fiume d'acqua e fango, auto sommerse nel sottopasso

Nel primo pomeriggio di domenica, grandine e temporali hanno mandato in tilt la Strada Provinciale 42, nell'Alto Sebino bergamasco e in Val Cavallina.



Tra Sovere e Piangaiano le gallerie sono state sommerse da mezzo metro d’acqua. Alcune auto sono rimaste intrappolate, sommerse da un fiume d'acqua e fango, in un sottopasso tra Pianico e Lovere: per recuperarle e soccorrere gli automobilisti sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone. Nessuno è rimasto ferito, fortunatamente.

