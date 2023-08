Domani, lunedì 28 agosto, è previsto il transito verso Est della parte fredda della perturbazione arrivata sulla Lombardia già nella giornata di sabato. Sono attenesse "precipitazioni da moderate a forti anche a carattere convettivo possibili su tutta la regione, ma con distribuzione spaziale irregolare, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera a partire dai rilievi alpini", si legge sul documento di allerta della Protezione Civile lombarda.

"Per buona parte della giornata venti diffusamente da moderati a forti – si legge ancora nel documento –, con intensificazioni sui settori meridionali, sulle Prealpi Orientali e sulla Valchiavenna, in parziale attenuazione in serata. Generale calo delle temperature".



Per quanto riguarda la provincia di Brescia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico riguardante Valcamonica, laghi, Prealpi e – solo temporali – per l'alta pianura. Allerta gialla per rischio idraulico e vento forte su Valcamonica, laghi, Prealpi e alta pianura; in questo ultimo caso, l'allerta gialla riguarda anche il rischio idrogeologico. In tutte le zone interessate, saranno possibili rilevanti accumuli di pioggia, con possibilità di frane, allagamenti e esondazioni.

La mappa del rischio fenomeni estremi

Fonte: ZenaStormChaser