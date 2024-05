Nubifragio nel Bresciano: strade come fiumi, la grandine ricopre tutto

Forti temporali hanno interessato la provincia di Brescia, nella giornata di ieri, mercoledì 22 maggio. Dalla città verso il lago di Garda, si è trattato di veri e propri nubifragi, con strade e sottopassi allagati.



Intense anche le grandinate, per fortuna di piccole dimensioni: in alcuni comuni – in primis a Bedizzole, come mostra il video – campi e strade sono stati coperti dai piccoli chicchi di ghiaccio caduti in gran quantità. Non si segnalano danni a case e automobili.